南投縣保育石虎 友善農地最高核發2萬元獎勵金

南投縣政府為保育石虎，今年辦理友善農地給付方案新增南投市及名間鄉部份地區。（南投縣政府提供）

2024/04/02 20:02

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為維護石虎棲地生態環境，今年持續爭取經費辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，即日起到4月22日受理申請，其中友善農地擴大，每公頃最高將獲核發2萬元獎勵金。

今年友善農地從集集、中寮擴及南投市營盤口段、軍功寮段、內轆段、福助段、南勢段、名間鄉番子寮段、濁水段，實施地區範圍內的山坡地保育區、森林區農牧用地，只要農民採取友善方式耕作，不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌及非友善防治網，農作物符合農藥安全檢出規範，即可獲得獎勵金，每公頃最高2萬元。

南投縣政府為保育石虎，維護石虎棲地生態環境，今年持續爭取經費辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，即日起到4月22日受理申請。

南投縣政府農業處表示，從2019年推動生態服務給付方案以來，農民一直很踴躍申請，為了讓更多新申請的農民有機會參加，若申請面積超過上限，將由新加入或過去參加次數少的農民優先，另在農地配合架設自動相機監測到石虎，還可以再獲得1萬元獎勵金。

此外，自主通報給付則在全縣13鄉鎮市實施，放養家禽的飼養戶如果發現有疑似石虎入侵危害家禽，不危害石虎生存，並通報縣政府農業處確認，可獲得3000元獎勵金。配合監測3個月內拍攝到石虎，可再獲得1萬元獎勵金，在方案實施期間，有都可以通報。

至於巡護監測給付實施地區為南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉等10鄉鎮，社區發展協會或在地民間團體組成巡守隊，巡護石虎棲地及執行相關保育工作，每年最多核發6萬元獎勵金，若在巡守範圍內監測到石虎，可核發5萬元獎金，上限為15個團體，若逾上限，以新申請團體優先。各給付方案詳細內容可至縣府農業處官網（https://www.nantou.gov.tw/big5/bureau/hotnews.php?dptid=376480000au140000&cid=2572）查詢。

南投縣政府為保育石虎，農地若配合架設自動相機監測到石虎，可獲得1萬元獎勵金。（南投縣政府提供）

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