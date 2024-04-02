埔里水頭里興建儲能場緊鄰民宅 居民陳情有公安疑慮要求停工

埔里鎮水頭里隆生路儲能場，緊鄰整排民宅及電子工廠。（記者佟振國攝）

2024/04/02 16:16

〔記者佟振國／南投報導〕我家後面就是儲能場？！南投縣埔里鎮水頭里隆生路一處工業用地最近大興土木興建儲能場，由於場區緊鄰10多戶民宅僅約5公尺，居民不滿被蒙在鼓裡，憂心一旦包含電池在內的大型儲能系統發生火警、爆炸事故，火勢恐難在短時間控制撲滅，將嚴重危及生命財產安全，今天陳情要求儲能場立即停工遷移。

近年來國內外發生儲能設施火警或爆炸意外時有所聞，且火勢控制撲滅往往耗費不少時間，埔里鎮水頭里隆生路旁整排民宅後方的空地，最近也開始興建儲能場，10多戶居民得知憂心居住安全，陳情盼儲能場遷走。

張姓居民指出，這塊地閒置多年，近1、2個月開始整地，設置鋼筋水混凝土設施，本以為是一般建築，上週詢問才知道是要蓋儲能場，居民都被蒙在鼓裡，場區緊鄰住家後門僅約5公尺，旁邊也是在地知名的電子工廠，在這裡蓋儲能場，公共安全令住戶提心吊膽。

蔡姓民眾也強調，包括電池在內的儲能系統一旦發生爆炸起火，將延燒非常久，曾見過1部電動車的火燒車火勢就十分驚人，整個儲能場火警如同上百台電動車一起燒，周邊居民、工廠都受威脅，目前最新的「提升儲能系統消防安全管理指引」是規定儲能場要距離住宅30公尺以上，這裡真的不適合，希望趕快遷移。

縣議員陳宜君表示，當地要建儲能場居民都不知情，實地勘查發現儲能場太靠近民宅與電子工廠，都有公共安全疑慮，希望縣府建設處能妥善處理。

縣府建設處表示，該儲能場建於合法工業用地，去年5月送審，也確認場區有興設公設空間，且符合當時儲能系統安全距離規定，因此核發同意公文，但「提升儲能系統消防安全管理指引」規定今年2月又修正，規定須距離住宅30公尺以上，針對民眾陳情，將報請經濟部能源署、內政部消防署等單位進一步釐清。

埔里鎮水頭里隆生路旁要建儲能場，但緊鄰整排10多戶民宅約5公尺，居民憂心公共安全。（記者佟振國攝）

憂心居住安全的民眾陳情，盼後方的儲能場能遷至更適合地點。（記者佟振國攝）

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