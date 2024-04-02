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南投交通科技執法再增5處 這2項列取締重點7/1啟用

南投警方等相關單位就新增設的交通科技執法路段進行勘驗。（記者謝介裕攝）

南投警方等相關單位就新增設的交通科技執法路段進行勘驗。（記者謝介裕攝）

2024/04/02 09:40

〔記者謝介裕／南投報導〕民眾注意了，南投交通科技執法再增設5處路段，且以「車不停讓行人」及「未依號誌指示左轉」2項，為取締重點，今警方在完成儀器架設、檢測無誤後，也「先禮後兵」公告統一於7月1日起啟用，呼籲用路人遵守交通法規，避免受罰。

南投縣迄今年3月底，陸續設置15支固定式科技執法照相桿，結果發現整體交通事故率下降約22%，遂決定打鐵趁熱再增設5處科技執法照相桿，且不再侷限於南投、草屯、埔里、竹山、名間等5大鄉鎮，也將集集鎮納入辦理。

南投縣警察局交通隊指出，集集以觀光聞名，包括集集老街商圈、火車站、綠色隧道等景點，每逢假日遊客如織，而台16線則是集集對外聯繫的主要觀光動線，尤其與集鹿路交口的路段，因可銜接集鹿大橋與鹿谷鄉瑞田、清水等村落往來，致平日上下班期間車流量也相當多，加上民眾常隨意變換車道，衍生的擦撞事故也迭起，盼藉此能達到整治交通的目的。

警方進一步表示，「車不停讓行人」與「未依號誌指示左轉」，係目前用路人最易違規的2個事項，也將列入此次科學儀器交通執法重點中的重點，同時連同名間鄉彰南路與名松路一段路口、竹山鎮大明路與枋坪巷口、草屯鎮太平路二段與育英街口、埔里鎮中正路與西安路一段路口等4處新增科技執法路段，一併公告從7月1日起啟用，等同給予3個月緩衝期，並強調，科技執法是為速度管理及防止交通事故，藉以保護用路人生命財產安全，絕非以取締為目的，提醒民眾只要遵守交通法規，便不用擔憂收到紅單。

南投縣聯繫名間及竹山的台3線車流量相當多，警方在路旁公告新增的交通科技執法路段從7月1日啟用，值得民眾留意。（記者謝介裕攝）

南投縣聯繫名間及竹山的台3線車流量相當多，警方在路旁公告新增的交通科技執法路段從7月1日啟用，值得民眾留意。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局在路旁醒目處懸掛告示牌，清楚標示新增的交通科技執法路段從7月1日啟用。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局在路旁醒目處懸掛告示牌，清楚標示新增的交通科技執法路段從7月1日啟用。（記者謝介裕攝）

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