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南投縣政大樓改頭換面 大門如五星飯店氣派

南投縣政府大門入口景觀改造工程已完工，洽公民眾認為比以往大氣。（記者張協昇攝）

南投縣政府大門入口景觀改造工程已完工，洽公民眾認為比以往大氣。（記者張協昇攝）

2024/04/02 09:11

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政大樓自2022年4月進行增改建工程，其中大門入口景觀及設施改善工程最近已完工，讓前往洽公民眾眼睛為之一亮，認為縣政大樓門面改善後顯得比以往大氣，站在門口欣賞日式庭園風格造景，令人有如置身五星級飯店般的錯覺，縣府將在完成驗收後，預計6月舉行正式啟用儀式。

南投縣政府辦公大樓在921地震後改建，使用迄今已逾20年，除了教育處空間不敷使用，選委會、工策會僅能在其他單位借場地辦公，衛生局及社勞處也因業務增加需要更多空間，縣府籌措約1億5000萬元經費進行縣政大樓增改建工程。工程分兩階段進行，第一階段主要為7樓教育處增建工程，擴建擁擠的教育處辦公空間，第二階段為縣政大樓前方車道及庭園改善及B、C棟增建1層，增加縣政大樓停車空間及辦公空間，屋頂並設置太陽能板發電產生電力，除自用也增加縣庫收入，環保又經濟。

其中大門入口車道及庭園設施改善工程，最近已完工，主要是拆除原有的大型噴水池，架設一個大型的鋼構遮雨棚，並規劃停車格及施設日式庭園風格造景，讓前往洽公民眾眼睛為之一亮，有人認為縣政大樓改頭換面後比以往氣派，有種如置身五星級飯店般的錯覺。

南投縣政大樓入口架設大型遮雨棚，並規劃停車空間。（記者張協昇攝）

南投縣政大樓入口架設大型遮雨棚，並規劃停車空間。（記者張協昇攝）

南投縣政大樓大門入口庭園造景。（記者張協昇攝）

南投縣政大樓大門入口庭園造景。（記者張協昇攝）

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