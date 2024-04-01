埔里鎮2座百年土角老宅面臨拆除命運 地方盼保存

南投縣埔里鎮鐵山路有2座土角三合院因土地買賣面臨拆除命運。（記者佟振國攝）

2024/04/01 18:51

〔記者佟振國／南投報導〕搶救老宅！南投縣埔里鎮鐵山路有兩座歷史上百年三合院土角厝，最近因土地買賣即將拆除，家族第3代與在地文史工作者則向縣府陳情盼保留為歷史建築，但文化局強調私人產業必須所有權人具名申請才能推動，盼家族成員能多溝通協調達成共識。

以黏土、稻草為建築原料的土角厝愈來愈少見，埔里鎮愛蘭台地至今仍留存百年歷史的土角厝或土角牆，近幾年來社區也透過農村再生計畫推動與保存土角文化，但最近卻傳出2座百年土角老宅面臨拆除命運。

2座土角厝為三合院，其中1座已有130年歷史，921震災後一側廂房被震毀拆除，但正廳及另一側廂房仍大致保存完好，至於對面的土角厝早年還曾做私塾使用，也都有正廳、廂房，還保留日治時期的升旗台。

老宅的家族第3代王姓民眾表示，他不支持家族長輩要賣地拆屋的決定，鑑於老宅即將有怪手進駐展開拆除動作，除向南投縣文化資產學會、縣府文化局陳情，盼能保留老宅為歷史建築，連日來也請在地文創業界協助整理老屋內的珍貴資料，包括老照片、物品、文件、報紙等。

南投縣文化資產學會理事長梁志忠、文史工作者潘樵日前也實地走訪愛蘭台地的百年老宅，認為百年歷史的土角屋就這様拆除走入歷史，真的非常可惜。

縣府文化局文化資產科則表示，2座土角老宅都是私人產業，若要取得歷史建築等文資身分，需要所有權人的具名申請，才能展開後續作業，涉及私人財產處分，盼家族成員能協調達成共識。

百年土角老宅，早年還曾做為私塾，是地方重要文教據點。（記者佟振國攝）

埔里鎮鐵山路的百年老宅，外牆仍可見保存完好的土角磚。（記者佟振國攝）

老宅第3代家族成員及地方文創業界不捨百年土角厝被拆，除陳情盼保留，近來也積極搶救屋內珍貴文史資料。（記者佟振國攝）

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