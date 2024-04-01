草屯鎮丟全國第一大鎮寶座 寄望產業園區完成引進就業人口

草屯鎮連兩個月人口數輸給新竹縣竹東鎮，再度痛失全國第一大鎮寶座，公所寄望草屯鎮手工藝產業園區完成後，引進就業人口，該園區目前還在施工，施工進度約40%。（記者陳鳳麗攝）

2024/04/01 18:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕又輸了！與新竹縣竹東鎮競逐全國第一大鎮的南投縣草屯鎮，繼2月人口數輸給竹東鎮，3月人口數比竹東鎮少了86人，連2個月讓出全國第一大鎮寶座。草屯鎮公所表示，草屯的生活機能比竹東好，但竹東因有竹科外溢效應，年輕人往竹東擴散，草屯也寄望手工藝產業園區完成，引進工廠帶來就業人口。

南投縣人口多年來每月持續減少，3月份再人口數為47萬5921人，比2月份再減359人，而今年1、2月人口數小增的仁愛鄉，3月份則一口氣減少33人，未再持續成長，而全縣僅南投市人口增加，從2月份的9萬7433人增為9萬7462 人，小增29人。

因與新竹縣竹東鎮競爭全國第一大鎮而受矚目的草屯鎮，則繼2月人口比1月減少12人後，3月人口9萬7131人，比2月再小減2人，而繼2月份人口數2度被新竹縣竹東鎮超車後，3月份則再比竹東鎮的9萬7217人少了86人，兩鎮的人口差距拉大了一些。

草屯鎮公所表示，全鎮人口一個月僅小減2人，是人口外移極少，且草屯鎮的生活機能其實比竹東好，竹東鎮是因竹科外溢效應，也就是在竹科工作的年輕人到竹東鎮居住，因此現在只能寄望草屯手工藝產業園區能早一點闢建完成，讓購地產業早日進入設廠，引進就業人口，才能吸引年輕族群到草屯鎮居住。

南投縣府建設處則說，草屯手工藝產業園區，從前年8月動工之後，到目前為止的施工進度4成，目前正在進行聯外道路、擋土牆、排水工程、污水處理廠等工程，預定明年7月完成，而園區土地坵塊已標售3次，已標出22塊土地，有16家廠商購地，本月底到5月會再進行第4次土地標售。園區工程完成後交地，廠商即可進行設廠。

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