機車汰舊補助全國最高19800元 南投縣府︰須符2大要件

南投縣政府環保局長李易書就機車汰舊換新及相關補助金額及注意事項說明。（記者謝介裕攝）

2024/04/01 17:38

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府鼓勵民眾淘汰老舊機車，並換購電動機車，縣府加上中央補助，最高可獲補助金額1萬9800元，呼籲民眾踴躍加入環保行列。

南投縣環保局為積極推動運具電動化，鼓勵縣民淘汰老舊機車及減輕民眾購車負擔，今在縣立體育場舉行「汰舊補助龍好禮E居南投好空氣｣記者會，並在環境部大氣司副司長張根穆及4位小小空品大使騎乘電動車進場中拉開序幕。

縣長許淑華致詞表示，縣府近幾年在節能減碳上取得許多亮麗的成果，在環保局方面，近3年老舊機車汰換數量高達3萬輛，電動機車數量持續成長，全縣佈建充電站高達250座，未來也會持續增加，希望讓用車環境更友善，同時持續編列經費，投入改善機車排放空污補助多項利多政策，鼓勵並提高民眾換購電動車意願，此次補助方案不論是汰舊、汰舊換新或新購，都是全國最高，希望縣民能掌握汰舊良機，共創南投宜居綠生活！

縣府環保局長李易書說，汰舊並換購電動重型機車有縣府補助1萬元，加上環境部補助及報廢獎勵金共2800元、經濟部產業發展署最高7000元，1輛最高獲1萬9800元補助；依淘汰舊車、淘汰並換購電動機車、新購電動機車等3種作法，補助總額從1萬9800元至1000元不等。

不過須符合2大要件，首先是申請人及汰換的舊機車須於去年底前設籍在南投縣，其次是2007年6月30日以前出廠的舊機車，並換購電動機車，才可獲得1萬9800元的最高金額補助，即日起至12月31日受理補助，經費用完為止。

除此，縣府也鼓勵車主登錄機車排氣定檢E化通知簡訊服務及按時完成定檢，還可參與抽萬元禮券活動，進而讓無紙化減碳政策更加落實。

南投縣長許淑華（右6）及副縣長王瑞德（右2）等人，在機車汰舊換新記者會中，呼籲縣民共為環保盡分心力。（記者謝介裕攝）

南投縣長許淑華（左3）等人，呼籲縣民踴躍參與機車汰舊換新，以及可獲高額經費補助的機會。（記者謝介裕攝）

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