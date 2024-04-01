機車汰舊補助全國最高19800元 南投縣府︰須符2大要件
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府鼓勵民眾淘汰老舊機車，並換購電動機車，縣府加上中央補助，最高可獲補助金額1萬9800元，呼籲民眾踴躍加入環保行列。
南投縣環保局為積極推動運具電動化，鼓勵縣民淘汰老舊機車及減輕民眾購車負擔，今在縣立體育場舉行「汰舊補助龍好禮E居南投好空氣｣記者會，並在環境部大氣司副司長張根穆及4位小小空品大使騎乘電動車進場中拉開序幕。
縣長許淑華致詞表示，縣府近幾年在節能減碳上取得許多亮麗的成果，在環保局方面，近3年老舊機車汰換數量高達3萬輛，電動機車數量持續成長，全縣佈建充電站高達250座，未來也會持續增加，希望讓用車環境更友善，同時持續編列經費，投入改善機車排放空污補助多項利多政策，鼓勵並提高民眾換購電動車意願，此次補助方案不論是汰舊、汰舊換新或新購，都是全國最高，希望縣民能掌握汰舊良機，共創南投宜居綠生活！
縣府環保局長李易書說，汰舊並換購電動重型機車有縣府補助1萬元，加上環境部補助及報廢獎勵金共2800元、經濟部產業發展署最高7000元，1輛最高獲1萬9800元補助；依淘汰舊車、淘汰並換購電動機車、新購電動機車等3種作法，補助總額從1萬9800元至1000元不等。
不過須符合2大要件，首先是申請人及汰換的舊機車須於去年底前設籍在南投縣，其次是2007年6月30日以前出廠的舊機車，並換購電動機車，才可獲得1萬9800元的最高金額補助，即日起至12月31日受理補助，經費用完為止。
除此，縣府也鼓勵車主登錄機車排氣定檢E化通知簡訊服務及按時完成定檢，還可參與抽萬元禮券活動，進而讓無紙化減碳政策更加落實。