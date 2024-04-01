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杉林溪「花中之王」爭艷揭開花季 新增22牡丹品種更有看頭

杉林溪森林生態渡假園區內的「荷包牡丹」像成串鈴鐺掛在枝頭，吸引民眾目光。（記者謝介裕攝）

杉林溪森林生態渡假園區內的「荷包牡丹」像成串鈴鐺掛在枝頭，吸引民眾目光。（記者謝介裕攝）

2024/04/01 07:07

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著春天腳步到來，南投縣杉林溪森林生態渡假園區內的2萬多棵牡丹花也競相怒放，為牡丹花季揭開艷麗序幕，讓民眾不用出國到中國或日本，便可就近觀賞「花中之王」的牡丹風采。

杉林溪森林生態渡假園區自然教育中心館長江華章指出，台灣民眾想要觀賞牡丹花，通常須至日本或中國，因杉林溪海拔約1600公尺，氣候條件相當適合栽培牡丹花，歷經多年來努力，不但花朵顏色從早期的白色、紅色、粉紅、黃色、紫色等單色，培育到單花雙色等更繽紛的色彩，也使得品種愈來愈豐富、多樣化，而獲外界給予「台灣牡丹王國」的封號。

目前園區牡丹花品種已經超過60種、2萬餘株，包含9大色系、10大花型，今年更從日本新引進了22個新品種，其中最特別的品種是紅到發亮的「黑烏」及黃色系的「黃冠」等，每一朵牡丹都像是一幅精心彩繪的藝術品，五顏六色的花朵各自散發出獨特的魅力，令人目不暇給，加上宛若成串鈴鐺懸掛枝頭的「荷包牡丹」，更交織出一場別出心裁的花海饗宴。

儘管園區是採室內方式培育牡丹花，不受日曬、雨淋影響，但怎麼也想不到，1999年921大地震與2001年桃芝風災曾造成聯外道路中斷，致園區一度封閉長達4年之久，當時雖處於歇業狀態，但員工們仍不辭辛勞，翻山越嶺進入園區，為牡丹澆水、鋤草、剪枝、施肥，如今該園區擁有「台灣牡丹王國」之美譽，也為「一分耕耘、一分收穫」作了最佳詮釋，整個花期將持續至4月底，堪稱是民眾清明連假外出賞花、遊玩的好去處。

杉林溪森林生態渡假園區今年引進的「黃冠」品種牡丹花，開出的金黃花朵，十分耀眼。（記者謝介裕攝）

杉林溪森林生態渡假園區今年引進的「黃冠」品種牡丹花，開出的金黃花朵，十分耀眼。（記者謝介裕攝）

杉林溪森林生態渡假園區今年引進的「烏黑」品種牡丹花，所開出的紅色花朵，予人有種紅到發亮之感，十分美麗。（記者謝介裕攝）

杉林溪森林生態渡假園區今年引進的「烏黑」品種牡丹花，所開出的紅色花朵，予人有種紅到發亮之感，十分美麗。（記者謝介裕攝）

杉林溪森林生態渡假園區內的牡丹花盛開，五顏六色，美不勝收。（記者謝介裕攝）

杉林溪森林生態渡假園區內的牡丹花盛開，五顏六色，美不勝收。（記者謝介裕攝）

杉林溪森林生態渡假園區內的牡丹花盛開，五彩繽紛，吸引民眾前來賞花。（記者謝介裕攝）

杉林溪森林生態渡假園區內的牡丹花盛開，五彩繽紛，吸引民眾前來賞花。（記者謝介裕攝）

杉林溪森林生態渡假園區內的牡丹花盛開，五顏六色，美不勝收。（記者謝介裕攝）

杉林溪森林生態渡假園區內的牡丹花盛開，五顏六色，美不勝收。（記者謝介裕攝）

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