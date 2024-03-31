日月潭、玉山、阿里山往來動線台21線災修工程 4/1日起交管3個月

台21線新中橫公路沿著山區闢建，係日月潭、玉山、阿里山等3大知名景點，往來不可或缺的交通動線。（圖由公路局信義工務段提供）

2024/03/31 11:09

〔記者謝介裕／南投報導〕民眾注意了，日月潭、玉山國家公園及嘉義縣阿里山往來的交通動線台21線新中橫公路，因災害坡面保護工程，郡坑至草坪頭（81k~110k）路段，自明天（4月1日）起至6月30日止，將實施為期3個月的單線雙向通行交管措施，中區養護工程分局呼籲用路人行經施工路段時，遵守兩端交管人員指揮小心駕駛，以策安全。

公路局中區養護工程分局信義工務段表示，台21線係日月潭、玉山國家公園、嘉義縣阿里山等3大知名景點往來聯繫的觀光動線，惟長期以來，遇雨易因土石流來襲而造成交通中斷，遂從信義鄉豐丘村十八重溪橋到神木村愛玉橋，總長6.15公里的路段，全部闢建高架橋方式克服土石流難題，而被外界譽為「信義鄉高速公路」，也因此獲得公路工程最高榮譽的「金路獎」。

此次台21線災害坡面保護工程，區分81k+740、82k+350、102k+340及109k+525等4案，另台16線信義鄉人倫至水里鄉民和的22k+520、24k+400及24k+600等3處路段，也將一併改善。

信義工務段說，因受限路寬，施工過程深恐坡面土石滾落、掉落及需使用大型機械占用一個車道左右的寬度，因此為了確保用路人行車安全，4月1日起至6月30日止，將進行單線雙向管制通行，每日上午8時至12時及下午1時至5時實施交管，且每小時整點放行15分鐘，依此時限循環實施管制。

不過，台21線及台16線上述路段管制期間，原則上星期六日及國定假日不實施交管，且中午12時至下午1時休息時段也同樣不管制，以維護施工及用路人安全，並籲請民眾預為規劃行程，預留交管停等時間，相關路況訊息也可多多利用公路局智慧化省道即時交通資訊系統或幸福公路app查詢，以充分掌握最新路況，避免外出好心情受影響。

南投縣信義鄉台21線因災害坡面保護工程，將從4月1日起實施交管，值得民眾注意。（記者謝介裕攝）

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