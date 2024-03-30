南投梅子節登場 「梅好」料理藏食農教育意義

南投縣信義鄉農會邀請榮獲金帽獎的主廚范光竹（左2），以青梅等食材烹調而成的「梅好」料理，供民眾品嘗。（記者謝介裕攝）

2024/03/30 15:54

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣青梅年產值在2億元以上，為推廣地產地消、鮮享在地政策，今日縣府特別攜手信義農會舉辦「2024南投梅子節-春分一簍梅」活動，除有手作脆梅食農教育體驗外，還有各項「梅好」料理分享，讓人食指大動之餘，也達到梅產業行銷的目的。

該活動今在信義鄉農會梅子夢工廠熱鬧登場，現場除了安排手作脆梅食農教育體驗外，還有梅香酸辣麵、梅子豬腳、黃金梅醬佐時蔬豆腐、梅香蛋以及梅子果凍等「梅好」料理分享，民眾參與踴躍，其中不乏全家總動員，在了解梅產品過程中，也拉近家人及親子間情感，連縣長許淑華及前代理縣長陳志清等人，也到場與民同樂。

許淑華指出，青梅是南投縣重要的經濟農作物之一，主要集中於信義、水里、國姓、仁愛等4鄉，產期從每年3月下旬至5月上旬，因青梅富含鈣、鈉、磷、鐵多種礦物質及有機酸等有益人體健康的元素，因此縣府也積極輔導各農會研製各種梅產品，歡迎全國民眾在梅產季來南投吃梅餐、DIY脆梅及購買多樣化的梅產品。

南投梅子節活動自今日起至5月11日期間，於信義鄉農會梅子夢工廠每週六下午2點半在長老說話伴手禮館內舉辦「范老師ㄟ鮮煮食」，特別邀請到榮獲金帽獎的主廚范光竹，在現場手作梅子特色餐食供來店顧客限量品嘗，歡迎大家鬥陣來做梅，一起歡度梅好時光。

另活動期間於梅子夢工廠園區內另舉辦「手作青梅」教學體驗以及「來去山上吃一餐」梅餐料理體驗，採團體預約制，詳情可上官網（52313.com.tw）或來電（049-2791949）洽詢。

南投梅子節活動登場，吸引親子們一起手作脆梅情形。（記者謝介裕攝）

南投梅子節活動登場，會場湧現手作脆梅的人潮，縣長許淑華（右下，綁馬尾者）及前代理縣長陳志清（下左，橫條紋衣者）也到場，與民同樂。（記者謝介裕攝）

南投縣長許淑華（中）等人，在梅子節活動中一起品嘗手作脆梅情形。（記者謝介裕攝）

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