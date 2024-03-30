南投梅子節登場 「梅好」料理藏食農教育意義
2024/03/30 15:54
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣青梅年產值在2億元以上，為推廣地產地消、鮮享在地政策，今日縣府特別攜手信義農會舉辦「2024南投梅子節-春分一簍梅」活動，除有手作脆梅食農教育體驗外，還有各項「梅好」料理分享，讓人食指大動之餘，也達到梅產業行銷的目的。
該活動今在信義鄉農會梅子夢工廠熱鬧登場，現場除了安排手作脆梅食農教育體驗外，還有梅香酸辣麵、梅子豬腳、黃金梅醬佐時蔬豆腐、梅香蛋以及梅子果凍等「梅好」料理分享，民眾參與踴躍，其中不乏全家總動員，在了解梅產品過程中，也拉近家人及親子間情感，連縣長許淑華及前代理縣長陳志清等人，也到場與民同樂。
許淑華指出，青梅是南投縣重要的經濟農作物之一，主要集中於信義、水里、國姓、仁愛等4鄉，產期從每年3月下旬至5月上旬，因青梅富含鈣、鈉、磷、鐵多種礦物質及有機酸等有益人體健康的元素，因此縣府也積極輔導各農會研製各種梅產品，歡迎全國民眾在梅產季來南投吃梅餐、DIY脆梅及購買多樣化的梅產品。
南投梅子節活動自今日起至5月11日期間，於信義鄉農會梅子夢工廠每週六下午2點半在長老說話伴手禮館內舉辦「范老師ㄟ鮮煮食」，特別邀請到榮獲金帽獎的主廚范光竹，在現場手作梅子特色餐食供來店顧客限量品嘗，歡迎大家鬥陣來做梅，一起歡度梅好時光。
另活動期間於梅子夢工廠園區內另舉辦「手作青梅」教學體驗以及「來去山上吃一餐」梅餐料理體驗，採團體預約制，詳情可上官網（52313.com.tw）或來電（049-2791949）洽詢。