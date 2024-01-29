偷走別人信箱裡的自由時報 報紙主人報警 法官判罰5000元

中年男子見人家信箱有自由時報就偷回家看，報紙主人報警，南投地院法官依竊盜罪名判罰5000元。此為報紙示意照。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/29 22:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣6旬黃姓男子騎單車行經別人家門口，看到信箱裡的自由時報，就將它帶回家看，報紙主人遍尋不著報紙調監視器發現有人偷走，憤而報警，警方追查到黃男，他一開始否認偷報紙，後來才承認一時起貪念，南投地院法官近日將他依竊盜罪判罰5000元。

南投縣60多歲黃姓男子，去年6月中旬一早騎腳踏車外出，發現有戶人家門口的信箱插著剛送來不久的自由時報，黃男看看四下無人，就把報紙抽出帶回家去看。

該戶的屋主稍晚出來要拿報紙，發現信箱裡沒有報紙，他還四處找了一次，但都沒有報紙的蹤影，回家調監視器影像，發現騎腳踏中年男拿走他訂的報紙，氣得到派出所報案。

警方從該戶的監視器影像，再調閱路口等監視畫面，循線查到是黃姓男子所為，隔日到黃男家，黃男只承認有經過警方所指的地點，但沒有偷報紙，而警方問他：「你家有沒有訂自由時報？」，他回答「沒有訂報」，但其客廳桌上就有份前一天的自由時報，後來也出示監視器拍到的影像，他才承認是沒有工作，一時起貪念偷了報紙。

黃男被依竊盜罪名移送法辦，南投地院法官審酌他任意竊取別人的報紙，但手段尚平和，且報紙也還給原主人，因此判處罰金5000元，若易服勞役，以1000元折算1天。

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