草屯中年男刮刮樂刮中100萬元 投注站：蜜蜂來就帶財氣

草屯鎮中年男子買刮刮樂，一刮中100萬元。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/29 21:39

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮有中年男子買刮刮樂，刮中100萬元，拿到獎金後送紅包感謝投注站，透露買刮刮樂彩券前先去敦和宫拜財神爺，果然有拜有保庇。投注站李姓業者則加碼透露，彩券行只要有蜜蜂進來就會有人中獎，此次刮中100萬元的顧客買彩券時一樣有蜜蜂飛進來，感覺蜜蜂來就帶財氣。

位在草屯鎮敦和宮財神爺廟附近的投注站，開業就取名「財神爺」，而因地利之便，不少到敦和宮拜拜的人，路過該投站也多會順道買彩券試試運氣，而最近台彩公司剛推出新春刮刮樂，有人到該投注站買了1本18張的刮刮樂，幸運地刮出100萬元，此外還有刮中2000元、5000元和1萬元獎金。

財神爺投注站李姓業者表示，這名幸運百萬得主是老顧客，常會來買彩券，過去也常中獎，只是比較偏小獎，幾天前一口氣買了1本刮刮樂彩券，每張2000元，當天帶了刮刮樂回家刮，下午就來報喜訊，說他要兌領100萬元，還有2000元、5000元和1萬元獎金。

李姓業者說，這位顧客說他買刮刮樂彩券前，先去敦和宮拜財神爺，有許願若中大獎會答謝神明，結果財神爺有保庇，讓他花了3萬6000元，就中100多萬元。而這位幸運得主拿到獎金後，就馬上到敦和宮去捐款還願。

李姓業者也說，投注站開了22年，注意到一個特別現象，若有蜜蜂飛進來，當天就會有顧客中獎，過去有人今彩539中800萬元，早期也有人樂透彩中千萬元，記得當天都有蜜蜂飛進來，因此後來都跟顧客說，如果看到蜜蜂進來不要趕也不要怕，因為蜜蜂是帶財氣來的。

草屯鎮財神爺投站，受財神爺照顧，不只香客會順便來買彩券，刮中百萬元的客人買彩券前還先去拜財神爺許願。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮敦和宮供奉武財神，有不少人會先來拜財神爺再去買彩券。（記者陳鳳麗攝）

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