又是「球棒隊」逞凶 男子遭圍毆遍體鱗傷

楊姓男子遭許姓男子等多人包圍控制行動。（圖由民眾提供）

2024/01/29 15:04

〔記者佟振國／南投報導〕又見「球棒隊」逞凶！南投縣埔里鎮昨天深夜11點發生鬥毆案，楊姓男子遭10餘人包圍控制行動，接著對方約6、7人分持球棒毆打，外加拳打腳踢，導致頭部、身體多處受傷，惡煞逞凶後分乘3輛轎車揚長而去，埔里分局獲報調閱案發現場監視器以車追人，陸續將涉案許姓男子等人傳喚到案，初步了解雙方先前即有嫌隙，詳細鬥毆原因由警方進一步調查釐清。

據了解，楊姓男子與許姓男子先前即因嫌隙發生口角衝突，昨天深夜約11點，許男透過楊男認識的友人，將其誘至枇杷里慈恩社區活動中心球場，楊男被10餘人團團圍住，見苗頭不對企圖突圍，但遭多人拉住控制行動，接著有人持球棒朝楊男猛K，或對他揮拳攻擊，一旁還有人助陣，楊男被打到癱軟在地，最後還有人不忘補上幾腳，行徑十分凶狠。

埔里分局勤務中心接獲民眾報案，立即啟動快打機制，調派分局偵查隊及鄰近主要派出所10多名警力迅速趕赴處理，員警到場，涉案人等則是分乘3輛轎車逃逸，獨留被打的楊男，頭部及身體多處擦挫傷，送醫救治。

案發過程全被社區活動中心外監視器拍下，警方調閱監視器畫面以車追人，以及楊男指證，掌握曾與其發生口角衝突的許姓男子涉案，今天陸續將許男等人通知到案進一步偵辦。

楊男遭多人持球棒攻擊或拳打腳踢不支倒地。（圖由民眾提供）

許男等人痛毆楊男後逃逸。（圖由民眾提供）

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