逆子向老爸要求分家產未果 壓地出拳痛毆還拿鐵槌、電鋸威脅

草屯鎮鐘姓男子不滿向父親提出分家產遭拒，竟將父親壓制在地出拳痛毆，還持電鋸、鐵槌威脅父親就範，員警到場還不斷叫囂，最終遭員以警以電擊、辣椒水制伏。（草屯分局提供）

2024/01/28 14:05

〔記者佟振國／南投報導〕這款逆子！南投縣草屯鎮48歲鐘姓男子，昨天（27日）晚間向77歲老父親要求分家產遭拒，竟爆走將父親按在地上出拳痛毆致頭部撕裂傷，更持鐵槌、電鋸威逼父親就範，逆倫行徑令親友、鄰居看不下去報警，草屯分局員警到場以電擊器、辣椒水將鐘男制伏，警方今天下午訊後依殺人未遂、違反家庭暴力防治法移送法辦。

據了解，鐘姓男子因毒品案入獄服刑，出獄僅1年多，由於情緒不穩，加上近來因為缺錢，多次向77歲老父親提出要分財產，父親不答應，雙方為此多次發生爭吵，昨天（27日）又向父親要求積蓄、田產，父親不從，竟出手將人壓制在地，不僅出拳痛毆，父親被打到頭破血流。

鐘男更變本加厲，持鐵槌、電鋸繼續威脅恐嚇父親就範，鐘男堂姊住在附近，聽到激烈爭吵聲前來探視，驚見鐘男逆倫行徑趕緊上前阻止，右手反遭電鋸割傷，鄰居看不下去報警。

草屯分局獲報立即調派10餘名警力到場制止，鐘男手持鐵槌、電鋸與員警對峙，還不斷叫囂向員警進逼，員警立即以拋射式電擊器、辣椒水將鐘男制伏，2名傷者由消防隊救護車送醫，鐘父頭部撕裂傷及全身多處擦挫傷，鐘男堂姊右手割傷，就醫後均無大礙，至於鐘男由警方實施酒測無酒精反應，是否使用毒品，警方還要進一步採檢確認。

草屯分局表示，鐘男訊後將依殺人未遂、違反家庭暴力防治法移送南投地檢署偵辦，為保護被害人安全，同步受理聲請緊急保護令，移請南投地院審理。

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