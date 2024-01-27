賴清德南投謝票：上任後認真拚 讓台灣在經濟上成為日不落國

賴清德強調，上任後會好好發展台灣經濟，改善投資環境，希望台灣未來能成為經濟上的「日不落國」。 （記者陳鳳麗攝）

2024/01/27 22:39

〔記者陳鳳麗／南投報導〕總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴今天（27日）到南投縣謝票，在草屯鎮舉辦感恩會，賴清德認為，南投縣的選舉未達理想，但大家沒有輸掉志氣，勉勵大家只要堅持志氣和理想，一定可爭取到鄉親的支持；他也強調，上任後會以發展經濟為最重要的工作，改善投資環境，希望讓台灣在經濟上成為「日不落國」。

賴蕭南投感恩茶會今天在草屯鎮台灣演藝中心舉辦，南投縣信賴台灣之友會、信賴姊妹會、各鄉鎮市競選團隊成員出席，分組與賴清德、蕭美琴及立委候選人蔡培慧、蔡銘軒等人拍大合照。

民進黨候選人都未能在南投縣第一選區和第二選區立委選舉勝選，競選連任失利的蔡培慧說，選完很氣自己，氣的是選了那麼多次，對地方的賄選和組織運作都已了解，卻仍無法防範和應對。而賄選仍能發揮效用，代表地方仍有生活得不好的人，而他們對政府的福利補助卻不一定知道，因此，建議中央能透過更多管道讓民眾知道。

蔡銘軒和蔡培慧也都認為，民進黨的基層組織不夠，盼能加強年輕人在地方的組織，建議像國務青組織能擴大到地方，參與村里長等基層選舉。

賴清德聽完蔡培慧等人檢討和建言後說，要檢討的會趕快來思考對策，而此次南投縣選舉雖未達到預期，但競選和輔選沒有輸掉志氣，只要志氣和理想不變，總有一天一定可爭取到南投鄉親給民進黨服務的機會。

賴清德在感恩茶會中也提到，未來上任後發展經濟是最重要的事，台灣在全世界已占有一席之地，他和蕭美琴會團結國人，守護台灣民主憲政，也努力維護印太和平，而未來會以發展經濟為第一要務，心中有個夢想，就是讓台灣在經濟上成為「日不落國」，台商立足台灣，布局全球，行銷全世界，希望太陽不管在哪裡升起，都能照到台灣的企業。

他也說，政府會改善台灣的投資環境，提出獎勵發展產業升級的政策，持續壯大大型企業，更要扶植中小企業，因全台有150多萬家中小企業，提供900多萬個工作機會，而中小企業現在面臨很多轉型的難題，政府會結合大企業，一起來協助中小企業轉型。

賴清德說，將來也會持續推動國家希望工程，像南投縣是不靠海的城市，產業或交通都很需要協助，中央一定會幫忙，請行政院與縣府進行溝通，也請縣府提出好計畫，將來也能有好的執行力。

賴清德（前排左5）、蕭美琴（前排右4），立委候選人蔡培慧（左4）、蔡銘軒（右3）等人，與南投縣競選團隊分組大合照。（記者陳鳳麗攝）

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