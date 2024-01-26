為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

栗子南瓜選美大賽 草屯青農李穎忠「這樣」培養出特等獎佳麗

全國栗子南瓜品質評鑑競賽，經層層評選，選出9名得獎者，前排中為特等獎李穎忠的栗子南瓜獲得。（草屯鎮農會提供）

全國栗子南瓜品質評鑑競賽，經層層評選，選出9名得獎者，前排中為特等獎李穎忠的栗子南瓜獲得。（草屯鎮農會提供）

2024/01/26 17:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕被稱「栗子南瓜選美賽」的全國栗子南瓜品質評鑑競賽，今天在草屯鎮農會舉辦，參賽南瓜的體重和藥檢都須合格才能進入決賽，42組美瓜同場評比，今年把友善種植也列入加分項目，最後由草屯青農李穎忠的栗子南瓜獲得特等獎，他採吊瓜式和友善栽植方式，瓜形渾圓均匀、口感佳。

草屯鎮農會第9年舉辦的「全國栗子南瓜品質評鑑競賽」，今年因氣候因素，不少栗子南瓜田被銀葉粉蝨傳播植物病毒，使得栗南瓜植株染上毒素病，導致總產量約減少1到3成，參加數量比去年少，而參賽瓜必須先秤重，體重1500公克到1800公克才有參賽權，另也要藥檢合格，最後42組栗子南瓜進入決賽。

鎮農會指出，今年栗南瓜品質評鑑比賽，除了比照去年條件把將有機、產銷履歷及生產追溯認證列為加分選項外，友善耕作也列入加分項目，而果肉品質和熟食口感的評比更加細分，經多名評審層層評選和糖度測試，最後選出9名美瓜給獎。

特等獎是李穎忠種植的栗子南瓜，可獲獎金1萬5000元，頭等獎由李秀蘭獲得，二等獎為李炳輝，三等獎為陳雯玲、陳秀雪、范植明，另有3名優良獎，分別為李壽山、林益照、劉金源。

評審們看瓜型討論誰比較美。（草屯鎮農會提供）

評審們看瓜型討論誰比較美。（草屯鎮農會提供）

栗子南瓜蒸熟後切片，色澤漂亮。（草屯鎮農會提供）

栗子南瓜蒸熟後切片，色澤漂亮。（草屯鎮農會提供）

評審們品嚐蒸熟栗子南瓜。（草屯鎮農會提供）

評審們品嚐蒸熟栗子南瓜。（草屯鎮農會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》全榖雜糧類膳食纖維比一比！ 營養師：「它」竟比地瓜高
2024/01/25 18:15

健康網》全榖雜糧類膳食纖維比一比！ 營養師：「它」竟比地瓜高
健康網》別跟南瓜硬碰硬！ 農糧署教2招軟化外皮輕鬆切
2024/01/17 06:30

健康網》別跟南瓜硬碰硬！ 農糧署教2招軟化外皮輕鬆切

年節送禮這樣送！龍光煥發保健康
健康網》時常健忘？南瓜、綠茶11項健腦食物、改善記憶
2023/12/07 08:32

健康網》時常健忘？南瓜、綠茶11項健腦食物、改善記憶
健康網》萬聖節就要吃南瓜！ 中醫揭好處：對4情況有幫助
2023/10/31 11:38

健康網》萬聖節就要吃南瓜！ 中醫揭好處：對4情況有幫助

桃園潛力股：中路特區 這指標案吸睛
栗子南瓜「選美」 比外觀、內在、口感 62佳麗9個得獎
2022/01/13 15:19

栗子南瓜「選美」 比外觀、內在、口感 62佳麗9個得獎
南投縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播