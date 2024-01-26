栗子南瓜選美大賽 草屯青農李穎忠「這樣」培養出特等獎佳麗

全國栗子南瓜品質評鑑競賽，經層層評選，選出9名得獎者，前排中為特等獎李穎忠的栗子南瓜獲得。（草屯鎮農會提供）

2024/01/26 17:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕被稱「栗子南瓜選美賽」的全國栗子南瓜品質評鑑競賽，今天在草屯鎮農會舉辦，參賽南瓜的體重和藥檢都須合格才能進入決賽，42組美瓜同場評比，今年把友善種植也列入加分項目，最後由草屯青農李穎忠的栗子南瓜獲得特等獎，他採吊瓜式和友善栽植方式，瓜形渾圓均匀、口感佳。

草屯鎮農會第9年舉辦的「全國栗子南瓜品質評鑑競賽」，今年因氣候因素，不少栗子南瓜田被銀葉粉蝨傳播植物病毒，使得栗南瓜植株染上毒素病，導致總產量約減少1到3成，參加數量比去年少，而參賽瓜必須先秤重，體重1500公克到1800公克才有參賽權，另也要藥檢合格，最後42組栗子南瓜進入決賽。

鎮農會指出，今年栗南瓜品質評鑑比賽，除了比照去年條件把將有機、產銷履歷及生產追溯認證列為加分選項外，友善耕作也列入加分項目，而果肉品質和熟食口感的評比更加細分，經多名評審層層評選和糖度測試，最後選出9名美瓜給獎。

特等獎是李穎忠種植的栗子南瓜，可獲獎金1萬5000元，頭等獎由李秀蘭獲得，二等獎為李炳輝，三等獎為陳雯玲、陳秀雪、范植明，另有3名優良獎，分別為李壽山、林益照、劉金源。

評審們看瓜型討論誰比較美。（草屯鎮農會提供）

栗子南瓜蒸熟後切片，色澤漂亮。（草屯鎮農會提供）

評審們品嚐蒸熟栗子南瓜。（草屯鎮農會提供）

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