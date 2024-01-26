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玉山去年64件山難8死43傷 高山症最多、疾病釀死佔一半

玉山園區2023年發生64件山難，造成8死43傷，玉管處呼籲登山若有高山症應儘早下山，並注意身體狀況，以免疾病引發不適。（玉管處提供）

玉山園區2023年發生64件山難，造成8死43傷，玉管處呼籲登山若有高山症應儘早下山，並注意身體狀況，以免疾病引發不適。（玉管處提供）

2024/01/26 08:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園管理處統計2023年山難共84人、64件，造成8人死亡、43人受傷，其中山難以高山症18件為最大宗，疾病12件居次，再來是創傷11件，死亡的8人中，疾病就佔一半，玉管處表示，登山若有頭痛、噁心等高山症切勿逞強，如有慢性病也應評估身體狀況，避免高山環境擴大不適反應釀成意外。

玉管處表示，根據統計，園區內高山症引發的山難，以長程路線機率較高，通常發生在行程中段、進退兩難的地方，例如南二段的轆轆谷山屋到大水窟山屋間、馬博橫斷的馬博山屋到喀西帕南山間、以及新康橫斷等，呼籲登山若有身體不適，切勿逞強，也不要隱瞞，應儘早下山，一旦症狀惡化，不僅地面救援無法立即趕到，直升機若礙於天候無法出勤，恐發生難以預期的後果。

此外，去年因疾病造成的山難也較多，並有4人死亡，佔去年山難8死的一半，提醒山友登山要注意身體狀況，如有慢性病或裝有輔助器材應多留意，因高山環境與高山運動狀態，會擴大人體的不適反應，更容意發生意外。

至於因創傷發生的山難，有時是未注意步道環境而扭傷跌倒，嚴重甚至骨折，因此登山需多注意步道環境路況，小心行走，行前也要加強體能訓練，降低跌倒滑落等意外發生。

玉山園區2023年發生64件山難，造成8死43傷，玉管處呼籲登山若有高山症應儘早下山，並注意身體狀況，以免疾病引發不適。（玉管處提供）

玉山園區2023年發生64件山難，造成8死43傷，玉管處呼籲登山若有高山症應儘早下山，並注意身體狀況，以免疾病引發不適。（玉管處提供）

玉山園區2023年發生64件山難，造成8死43傷，其中山難以高山症為大宗。（玉管處提供）

玉山園區2023年發生64件山難，造成8死43傷，其中山難以高山症為大宗。（玉管處提供）

玉山園區2023年發生64件山難，造成8死43傷，死亡的8人中，疾病就佔一半。（玉管處提供）

玉山園區2023年發生64件山難，造成8死43傷，死亡的8人中，疾病就佔一半。（玉管處提供）

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