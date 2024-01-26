國3南投各交流道 春節初三、初四高乘載管制

南投國3各交流道北向匝道附近道路，已設置春節2/12、2/13兩天高乘載管制告示牌。（記者張協昇攝）

2024/01/26 07:11

〔記者張協昇／南投報導〕農曆春節即將到來，今年春節連假期間，包括國道1號北向下營系統至頭份、國道3號北向官田系統至竹南各交流道入口匝道，在2月12日大年初三及13日大年初四兩天，每日下午1時至6時，均實施高承載管制，南投縣境的國3南雲、竹山、名間、南投、中興及草屯交流道附近道路，均已設置高承載管制告示牌，汽車駕駛人須載滿3人才能上國道。

今年春節連假，從2月8日至2月14日共7天，國道每日0至5時暫停收費，並視各交流道行車狀況機動實施匝道儀控管制，也會增加開放路肩路段與時段供小型車行駛，至於民眾最關心的高承載管制，今年仍在2月12日大年初三及13日大年初四這兩天實施，南投縣境國3南雲、竹山、名間、南投、中興及草屯共6個交流道北向入口匝道，均實施高乘載管制，警方提醒欲走國3北上民眾，若車輛未載滿3人，應做好行程規劃，避開下午1時至6時管制時段，否則即無法上國道。

此外，南投縣警方也在春節連假祭出多項交通疏導措施，包括於於國道6號愛蘭交流道、國道3號名間及竹山交流道、台14甲7.5K至武嶺、南投市台14乙線與祖祠路、台3線名間至竹山路段、縣道151線保甲路往溪頭風景區、竹山紫南宮周邊道路、台16線頂崁三岔路口、信義鄉台21線草坪頭路段、日月潭台21線水社路段、九龍路口、向山遊客中心至伊達邵碼頭等易交通壅塞路段，規劃97處交通疏導崗，加派警民力進行疏導，並引導民眾使用替代道路。

警方也呼籲民眾前往各風景區，應事先查看路況並收聽警察廣播電台，了解最新路況，儘量避開壅塞時段，如溪頭線，上午9時至下午2時，台3線竹山交流道至集山路與保甲路口，以及151線溪頭自然教育園區附近易塞車；日月潭線，上午10時至下午5時，九龍路口、水社、向山、伊達邵易塞車；合歡山線，上午9時至下午2時，台14甲線清境至武嶺易塞車。

南投縣警方提供春節期間易壅塞路段及時段，提醒民眾預先做好行程規劃。（南投縣警察局提供）

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