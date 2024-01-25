台16線差別速限控管砂石車50公里 「清道專案」已取締3起

南投省道台16線砂石車往來頻繁，警方爭取到重設砂石車速限50公里標誌牌，並以專案取締砂石車超速。（記者劉濱銓攝）

2024/01/25 16:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投省道台16線是名間通往集集、水里、信義景點的重要道路，惟沿路砂石車往來頻繁，警方為管理車速，除設置科技執法，也爭取重新設置砂石車速限50公里標誌牌，有別於一般車輛速限70公里，警方表示，砂石車乘載重，必須用差別速限加以控管，去年底重新設置砂石車速限牌，今年也執行「清道專案」，截至目前已取締3起超速，提醒砂石車業者務必留意車速，確保行車安全。

轄區集集警方表示，台16線砂石車從名間鄉起點，一直到水里鄉市區，因沿路緊鄰濁水溪，砂石車在非汛期都走河床便道，如遇汛期便道損壞，就會暫時開上省道，從以前該路段速限就是50公里，但後來速限牌遺失損壞，以致砂石車多以一般車輛的速限70公里行駛，卻造成車速過快，衍生超速、砂石滲漏，甚或追撞等交通事故。

為此在去年底爭取到重新設置砂石車速限50公里標誌牌，目前沿路都可看見，並執行「清道專案」，每週也會有員警以測速設備取締超速，今年1月截至目前已有3件砂石車超速，車速都在65公里以下，以限速50公里放寬10公里來說，雖不算太嚴重的超速，但未來相關超速取締仍會持續，呼籲砂石車駕駛務必遵守速限，維護交通安全，也避免荷包失血。

南投省道台16線砂石車往來頻繁，警方爭取到重設砂石車速限50公里標誌牌，並以專案取締砂石車超速。（記者劉濱銓攝）

南投省道台16線一般車輛速限70公里，砂石車速限則降至50公里。（記者劉濱銓攝）

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