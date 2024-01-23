寒天急救20件、3人不治 南投衛局籲民「低溫保健6要點」

南投縣衛生局提出「低溫保健6要點」供民眾遵循，以確保身體健康。（圖由南投縣衛生局提供）

2024/01/23 13:12

〔記者謝介裕／南投報導〕今年入冬最強寒流來襲，中央氣象署也發布低溫特報，據南投縣消防局統計，從昨（22）日夜間8點至今日中午12點止，接獲通報非外傷的疾病救護案件計有20件，其中有1女2男合計3人不治。

南投縣消防局進一步表示，此次在嚴寒天氣中亡故的3位民眾，除了本身就有心血管方面疾病的60多歲男子，被送往衛福部南投醫院急救後不治外，其餘2人在消防局救護車抵達其住家後，也都婉拒上車就醫而在家中嚥下最後一口氣，年齡分別是80歲老婦及70歲的男子，且均有3高問題，至於死亡原因仍有待進一步釐清。

依據衛生福利部10大死因統計，心臟疾病及腦血管疾病已連續10年進榜，其中天氣寒冷容易誘發腦中風及心肌梗塞，南投縣政府衛生局也特別提供「低溫保健6要點」供民眾參考。

南投縣衛生局長陳南松說，首先是室內使用瓦斯熱水器要保持通風、2是外出做好保暖措施、3是先暖身再起床、4避免飯後酒後立即泡湯、5注意飲食及情緒起伏、6是心血管疾病者多留意身體狀況。

尤其是3高患者、心血管疾病患者及長者，一定要做好保暖防護，適時增添衣服，且定期回診，並養成定期量血壓的好習慣，如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是出現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作的中風徵兆，應儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾！

衛福部南投醫院是南投地方中心醫院，寒流來襲，民眾急診救護案件也增加，更凸顯保健的重要。（記者謝介裕攝）

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