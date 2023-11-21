南投國姓種瓜溪畔「現代愚公」不移山 拚除高聳水泥護岸

透過空拍畫面清楚看到種瓜溪高聳的水泥護岸拆除後，人們能透過緩坡下至溪流親近自然。（李璟泓提供）

2023/11/21 19:59

〔記者佟振國／南投報導〕台灣地狹人稠，人們填海、築堤、開山，似乎已習慣向老天多爭一點地，但在南投縣國姓鄉北山村的種瓜溪畔則有一對「現代愚公」，中興大學生命科學系教授許秋容與同是生態學者的澳洲籍丈夫彼得，他們要移的不是山，而是綿延高聳的水泥護岸，更不惜花上千萬買地，積極說服公部門與在地居民，打除自有土地上近200公尺水泥護岸、固床工，致力溪流生態環境營造，曾經消失的原生動植物陸續「歸隊」，營造前後形成強烈對比，讓「還地於溪」成為全國首例。

「與國姓鄉種瓜溪結緣，似乎是天註定！」許秋容與彼得為了有更好的空氣品質與親近自然，輾轉中部許多鄉鎮，2018年找到南投國姓種瓜溪的合法農舍，本以為就此安居，卻發現周邊環境還有待提升。

2021年9月，2人看到縣府在種瓜溪旁小支流的整治工程，大量使用水泥構造物，原有水環境大幅改變，而且不只是小支流，種瓜溪兩岸的水泥護岸至少高達4公尺且綿延數公里，但部分已經斷裂位移或掏空，溪床也是層層固床工，短短200公尺就有9道，同樣多處破損，鋼筋外露，成為水中生物難以越過的障礙，更堅定他們要改變水泥治溪的決心，在請求縣府暫停支流工程的同時，也積極找資料、參考國外文獻，希望以更友善方式進行河川復育。

他們向當地老農買下種瓜溪畔的檳榔園，砍掉檳榔讓血桐等台灣原生樹種生長，去掉農藥、化肥干擾，準備著手河川生態復育。2022年元月，他們首度赴當時的水保局南投分局報告「去除種瓜溪水泥高牆，營造友善生態環境計畫」，經過多次平台會議，同年12月完成工程設計，終於可以打除受損斷裂的水泥護岸。

但另一個挑戰接踵而至，就在耶誕節前夕得知鄰地要出售做露營區，他們與鄰居都擔心露營區帶來人潮、垃圾、噪音和影響當地生態，彼得教授毅然拿出退休金把地買下，周邊居民才知道這2位老師是來真的！種瓜溪河川復育計畫第1期工程終於在今年3月動工，近200公尺、高4公尺高堤真的移除了，改以友善環境的緩坡連接河岸。

許秋容表示，在打除水泥護岸時，為了一棵在此生長多年的破布子樹，施工單位願意變更工法保樹，溪床高落差固床工的左、中、右也分別打出缺口，讓水流及生物自由移動，透過大型石塊和偏轉向心石塊的擺放，讓水流能導向中心，避免沿岸沖刷，原本佔據溪床的非洲象草等外來植物也被移除，河床樣貌煥然一新，讓動植物重新回到這裡繁衍，2人也自製告示牌，歡迎人們能從緩坡下溪畔親近河川，改善後的溪床也挺過8月初的卡努颱風，眾人努力終於開花結果，也是全台灣第一個還地於溪的成功案例。

「以前貼的溪流對照圖都是以前很漂亮，之後很慘，這次終於反過來了。」生態專家李璟泓實地造訪後大讚，從來都是地主買下河邊土地，要求公部門做水泥護岸，現在卻有地主要求把自己的地給溪流當滯水沉沙的緩衝帶，這種為自然生態無私奉獻的胸襟令人欽佩。

「這絕對不是結束，而是一個開始。」許秋容與丈夫對於能夠參與這項行動都深感榮幸，其中花了許多時間、精力，但是非常值得，後續還有第2期工程要向下游推動，希望持續在台灣其他溪流也能實施，讓河川生態愈來愈好。

南投縣國姓鄉種瓜溪200公尺、高4公尺的水泥護岸打除並進行生態復育的前後差異。（李璟泓提供）

中興大學生命科學系教授許秋容（左）與彼得（右）自製告示牌，歡迎民眾來種瓜溪親近河川。（記者佟振國攝）

國姓鄉種瓜溪水泥護岸綿延數公里，許秋容與丈夫努力打除了200公尺，後續還有待努力。（記者佟振國攝）

種瓜溪床200公尺有9道水泥固床工，經過拆除或打出缺口，下方再以巨石營造多樣水環境，為水生動植物營造更舒適的家。（記者佟振國攝）

許秋容與丈夫彼得買下國姓種瓜溪畔的土地，將土地上200公尺、高4公尺的水泥護岸拆除，「還地於溪」的胸襟令人欽佩。（記者佟振國攝）

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