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首頁　>　南投縣

新仇舊恨！買槍反被圍毆怒殺老同學 二審減刑改判13年半

二審認為洪念華激於糾紛與一時衝動，且坦承殺人事實，並非毫無悔悟之心，且父親賠償對方50萬元，撤銷一審14年判決，改判13年6月。（記者張瑞楨攝）

二審認為洪念華激於糾紛與一時衝動，且坦承殺人事實，並非毫無悔悟之心，且父親賠償對方50萬元，撤銷一審14年判決，改判13年6月。（記者張瑞楨攝）

2023/11/21 17:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣男子洪念華缺錢，想買槍轉售賺差價，與莊姓國中同學談定30萬元交貨，但他卻付不出10萬元訂金，談判時又被痛打一頓，還被威脅恫嚇，新仇舊恨爆發的洪男，持藍波刀刺4刀殺害莊男，南投地院一審依殺人罪判刑14年，高等法院台中分院今天二審判決，認為洪男是因上述糾紛，一時衝動而犯案，且洪男之父已賠償50萬元，改判徒刑13年6月，可再上訴。

二審判決摘要指出，洪念華與莊姓死者是國中同學，2人素來不睦，洪又積欠莊男債務未還，2人已有嫌隙，洪男因經濟拮据，有意購買槍枝後轉賣以賺取差價，輾轉問到莊男，莊男回覆30萬元可購買3支槍枝，但須支付全部金額，洪男無力支付，引發莊男不滿，仍堅持洪男最少要購買1支槍，金額為10萬元。

洪男仍無力支付10萬元，雙方約在某禮儀社協商時，洪男被莊男等4人圍毆，洪為求脫身，乃簽發本票給莊男，並佯稱「載我回家拿錢，要不然我明天拿過來」，莊男遂開車載男返家，不料，到達洪男住處前時，莊男又再次恫稱，「今天晚上沒有拿到錢，就要把你帶回去，如果報警就要對你家人不利」，洪男聽聞此語，頓萌殺人犯意，取出預藏藍波刀，猛刺莊男左腹側區、揮砍左大腿外側腹面及內側、右大腿腹面共4刀，導致莊男慘死。

南投地檢署依殺人罪起訴時，具體求刑15年或無期徒刑，但南投地院判刑14年，南投地檢署不服上訴二審。

高等法院台中分院今天二審判決指出，洪男坦白承認持刀攻擊莊男致死，但他否認有殺人犯意，辯稱只想傷害莊男，是傷害致死罪，另外，洪男與死者素來不睦，又曾被死者糾人圍毆催討債務，之後再次遭到恫嚇，一方面驚恐再遭毆打、一方面氣憤先前遭圍毆，又迫於無力清償債務，因新仇舊恨，憤而殺害被害人。

法官認為，洪男並無精心謀劃殺人，而是基於糾紛與一時衝動，且他始終坦承事實，並非毫無悔悟之心，如果對他施以長期的有期徒刑，使他深刻反省，矯正偏差價值觀念，仍有遷善而再次復歸社會生活的可能，因此，判處死刑、無期徒刑，都是不當而過度評價，另外，考量洪男之父已賠償死者父親50萬元，犯後態度並非不良，又考量他是思慮不周，智識程度不高，檢察官具體求刑有期徒刑15年或無期徒刑，是評價過度，據此撤銷一審判決，改判13年6月，褫奪公權9年，可上訴三審。

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