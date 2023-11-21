挑戰「立委產生器」記錄 前仁愛鄉長張子孝登記參選山原立委

南投縣前仁愛鄉長張子孝已登記參選山地原住民立委選舉，能否延續「立委產生器」美名？備受各界關注。（圖由張子孝辦公室提供）

2023/11/21 14:26

〔記者謝介裕／南投報導〕今日是立委選舉受理登記第2天，前仁愛鄉長張子孝在胞弟即現任仁愛鄉長江子信等人陪同下，來到南投縣選委會完成參選登記，能否成為仁愛鄉第4位山地原住民立委進入國會為民喉舌？也備受各界關注。

南投縣共有13鄉鎮市，其中仁愛與信義是原住民鄉，目前立委選制，山地與平地原住民立委席次各為1席，惟全台山地原住民立委選區共有30個山地鄉，與只有25個平地鄉的平地原住民立委選舉相較，更具有困難度及挑戰性。

在此前提下，仁愛鄉包括現任尋求連任的孔文吉在內，曾有3人當選過山地原住民立委，且之前還曾出現同一屆有瓦歷斯．貝林及林春德2人同時當選立委的記錄，迄今仍是單一山地鄉中當選立委人數最多的，而使得仁愛鄉獲得「立委產生器」封號，如今張子孝能否將此美名、佳話繼續延續？也成為各界關注的焦點。

張子孝指出，他是無黨參選，長久以來，原民自治、土地及居住正義、觀光、產業、經濟、醫療及生活福利等問題，因藍綠惡鬥未獲正視，導致如龜步化未見進展，他有軍旅生涯的務實執行力、鄉長的歷練瞭解基層需求，以及擔任南投縣政府原住民族行政局長的經歷，對原民事務也較一般族人熟悉，遂決定投入此次立委選舉，同時也會遵守選罷法及相關規定來從事選舉活動，爭取各山地部落支持與肯定，進而讓自己有登上國會殿堂為鄉親服務的機會。

南投縣前仁愛鄉長張子孝（左4）在胞弟現任鄉長江子信（左2）等人陪同下，於南投縣選委會完成參選山地原住民立委選舉登記。（記者謝介裕攝）

南投縣前仁愛鄉長張子孝（前排左2）在競選團隊陪同下，在南投縣選委會完成參選山地原住民立委的登記。（記者謝介裕攝）

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