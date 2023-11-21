日月潭步道有鹿出沒！慘中獸鋏落難 骨折淌血送醫

日月潭向山的步道竟有水鹿出沒，甚至慘中獸鋏流血受困，被人發現後通報救援。（記者劉濱銓翻攝）

2023/11/21 13:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭步道竟有鹿出沒！日月潭風景區昨（20日）在向山遊客中心的步道，有民眾發現1隻受傷流血的水鹿，日月潭風景區管理處獲報，立即通知南投縣家畜疾病防治所協助，經檢查水鹿因不慎中了獸鋏，骨折流血才會落難，之後麻醉就醫治療，已送往照養。

日管處表示，昨有遊客到向山的步道散步時，發現1隻受傷的水鹿趴在欄杆旁休息，當下獲悉便派員前往了解，另為避免受傷水鹿與遊客發生衝突，現場也先封鎖步道，管制人員進出，之後防治所與生物多樣性研究所人員抵達，就以麻醉方式穩定水鹿情況，再送醫治療。

家畜疾病防治所表示，到場時水鹿的左前肢已經受傷變形，是誤中獸鋏所致，由於當地步道附近有獸徑，恐是受傷後進入步道才被人發現，水鹿獲救後送往生多所的野生動物急救站治療，經以Ｘ光檢查，發現鹿的左前肢骨折，在經過包紮後，先委請附近的養鹿業者協助照養，而水鹿的耳朵也有1塊耳牌，惟上頭僅有數字號碼，未有鹿場資訊，不排除是被棄養，後續除待飼主認領，也會嘗試溯源尋找鹿場。

防治所也說，南投縣在國姓、水里，以及草屯都有養鹿產業，會在日月潭向山發現水鹿，可能有地緣關係，但也不排除是外地棄養，除提醒民眾切勿棄養外，也不能使用獸鋏，違者可處1萬5000至7萬5000元罰鍰，若因此導致動物重傷或死亡，可處2年以下徒刑或拘役，併科20萬至200萬元。

日月潭向山竟有中獸鋏的水鹿受傷困在步道，被遊客發現後通報送醫治療。（記者劉濱銓翻攝）

日月潭向山竟有中獸鋏的水鹿受傷困在步道，經麻醉穩定情況才送醫治療。（記者劉濱銓翻攝）

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