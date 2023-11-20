南投立委選舉登記上演「搶頭香」戲碼 兩選區綠藍各1人登記

民進黨南投縣立委選舉第1選區參選人蔡銘軒（前左）在立法院副院長蔡其昌（前右）等人陪同下，完成立委參選登記。（記者謝介裕攝）

2023/11/20 17:53

〔記者謝介裕／南投報導〕今日立委選舉登記首日，南投縣第1選區及第2選區各有1人前往縣選委會登記，分別是民進黨現任議員蔡銘軒及國民黨現任議員游顥，2人都是要轉換立委跑道的新人，也不約而同標榜是「搶頭香」，並自我期許能扳倒對手開出選戰紅盤。

立委選舉登記從今日起至24日截止，南投縣依地理環境特性區分2個選區，各應選1席，立委第1選區包括草屯鎮、埔里鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉及仁愛鄉等烏溪線6鄉鎮，目前除了尋求5連霸的國民黨現任立委馬文君，須面對民進黨提名的縣議員蔡銘軒強烈挑戰外，另擔任勞動黨青年部長的暨南國際大學副教授許文忠與草屯鎮民代表林金潭2人，也對外表態將角逐立委，但今日僅蔡銘軒1人完成登記。

民進黨南投縣黨部表示，蔡銘軒今在立法院副院長蔡其昌、不分區立委羅美玲等人陪同下，率先搶頭香完成參選登記後，隨即在選區展開車隊掃街拜票，盼以年輕戰力推動南投世代交替，尤其，近期對手馬文君潛艦洩密爭議延燒，更凸顯南投第1選區這1席立委的重要性，已不再是個人、政黨之爭，而是守護台灣國家安全的重要一戰，值得南投鄉親集中選票力挺。

至於立委第2選區包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉等濁水溪7鄉鎮市，民進黨現任立委蔡培慧除面對國民黨游顥挑戰外，還有退出民進黨的前水里鄉長陳癸佑也表態有意參選，但今日也同樣只有游顥1人完成登記。

國民黨南投縣黨部指出，游顥今日在南投縣長許淑華、議會議長何勝豐、南投市長張嘉哲及黨團議員陪同下，搶頭香到南投縣選委會完成第2選區立委參選登記，隨後也以車隊在選區掃街拜票，並宣誓光復藍軍在2選區補選失去的立委席次，若能順利進入國會，也一定會與縣府攜手同心合作，讓南投有更美好的未來及發展。

國民黨南投縣立委選舉第2選區參選人游顥率先完成立委參選登記。（記者謝介裕攝）

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