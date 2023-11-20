南投113年總預算1元未刪通過 許淑華︰評估議長建議0-6歲縣府養

南投縣議會定期會20日閉幕，縣府明年度預算照案三讀通過，未刪減任何金額。（記者陳鳳麗攝）

2023/11/20 17:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議會定期會今天閉幕，縣府明年度總預算歲入編列338.07億元，歲出則為337.27億元，如往年一樣未刪減任何一毛錢，僅有1項「青年發展所長須30-45歲」附帶決議，議長何勝豐建議0到6歲幼兒縣府養，部分或全額補助育兒津貼，縣長許淑華縣府會與財主及相關局處評估後再決定。

南投投縣議會第二次定期會今日閉幕，南投縣府明年度總預算照案通過，即歲入編列338.07億元，歲出337.27億元都全數通過。與過去幾年一樣，縣議會都未刪減任何一筆預算，縣府主計處表示，縣府這兩年認真改善財政，而議員們在審議時，也能看出縣府的預算編列非常嚴謹。

明年度總預算比今年度增加逾80億元，被外界認為膨脹甚多，縣府主計處解釋，明年度看似總預算大膨脹，事實上帳面上增加，是因去年選舉年預算提前編列，許多中央計畫型補助款尚未核定，未能及時納編，加上今年第一次追加預算籌編作業也比往年提前，部分中央計畫型補助款也未核定，後來歲入歲出淨追加數就編入明年度總預算，因此明年度預算其實與往年相比是差不多。

議長何勝豐今天在閉幕致詞時強調，現在景氣差，萬物皆漲，就是薪水沒漲，年輕人養育下一代極辛苦，有人養一個小孩就很困難，有人甚至不敢生小孩，建議縣府能節省其他開銷，對0到6歲嬰幼兒的育兒津貼，給予部分或全部補助。

對於何勝豐的建議，縣長許淑華在閉會後受訪表示，議長建議的育兒津貼的補助，會與財主及相關局處討論，評估縣府財政和相關問題後，若財政可行會再研究如何做。

南投縣議長何勝豐建議縣府，部分或全部補助0到6歲育兒津貼。（記者陳鳳麗攝）

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