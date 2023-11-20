南投縣長許淑華︰正面看待藍白合 可推「雙主菜」攻略

南投縣長許淑華（前排左1）與議長何勝豐（前排右2）等人，一起為完成立委選舉參選登記的縣議員游顥（前排左2）加油、打氣。（記者謝介裕攝）

2023/11/20 15:01

〔記者謝介裕／南投報導〕立委選舉今日起至24日止受理登記，南投縣長許淑華陪同國民黨立委參選人游顥完成登記後強調，看好藍白合後續發展，國民黨與民眾黨兩黨若能順利合作，還可順勢推出「雙主菜」攻略，相信在侯友宜與柯文哲兩人分別加持下，將成為藍軍逆轉艱困選區的最大利器及力量。

許淑華指出，藍白合目前仍卡在兩黨對民調的認知有落差，但她認為兩黨的主事者都是很有智慧的，加上台灣有6成以上民意希望能夠政黨輪替，因此基於勝選考量，她認為藍白合後續應會朝好的結果發展。

不過，許淑華強調，以南投縣而言，不管藍白合最終結局，均不會影響民眾黨在南投縣對藍軍立委參選人的支持，因民眾黨南投縣黨部主委也是南投縣議員的簡千翔，不管是與她或藍軍議員的互動均十分良好，且民眾黨在南投縣未提名自己的人選角逐立委，所以在縣內立委藍白合早已是雙方的共識。

由於民進黨在南部縣市較具優勢，不管是對國民黨或民眾黨而言，均算是艱困選區，若兩黨在總統大選組合最終能完成整合，將形成「雙主菜」，彼此可互相幫小雞（立委參選人）站台助攻、催票，豈不更多了一分勝算？這也是許多選民希望藍白合的主因。

南投縣長許淑華（左5）與國民黨各級民代一起為完成立委選舉參選登記的縣議員游顥（左4）加油、打氣。（記者謝介裕攝）

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