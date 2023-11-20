為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

南投縣長許淑華︰正面看待藍白合 可推「雙主菜」攻略

南投縣長許淑華（前排左1）與議長何勝豐（前排右2）等人，一起為完成立委選舉參選登記的縣議員游顥（前排左2）加油、打氣。（記者謝介裕攝）

南投縣長許淑華（前排左1）與議長何勝豐（前排右2）等人，一起為完成立委選舉參選登記的縣議員游顥（前排左2）加油、打氣。（記者謝介裕攝）

2023/11/20 15:01

〔記者謝介裕／南投報導〕立委選舉今日起至24日止受理登記，南投縣長許淑華陪同國民黨立委參選人游顥完成登記後強調，看好藍白合後續發展，國民黨與民眾黨兩黨若能順利合作，還可順勢推出「雙主菜」攻略，相信在侯友宜與柯文哲兩人分別加持下，將成為藍軍逆轉艱困選區的最大利器及力量。

許淑華指出，藍白合目前仍卡在兩黨對民調的認知有落差，但她認為兩黨的主事者都是很有智慧的，加上台灣有6成以上民意希望能夠政黨輪替，因此基於勝選考量，她認為藍白合後續應會朝好的結果發展。

不過，許淑華強調，以南投縣而言，不管藍白合最終結局，均不會影響民眾黨在南投縣對藍軍立委參選人的支持，因民眾黨南投縣黨部主委也是南投縣議員的簡千翔，不管是與她或藍軍議員的互動均十分良好，且民眾黨在南投縣未提名自己的人選角逐立委，所以在縣內立委藍白合早已是雙方的共識。

由於民進黨在南部縣市較具優勢，不管是對國民黨或民眾黨而言，均算是艱困選區，若兩黨在總統大選組合最終能完成整合，將形成「雙主菜」，彼此可互相幫小雞（立委參選人）站台助攻、催票，豈不更多了一分勝算？這也是許多選民希望藍白合的主因。

南投縣長許淑華（左5）與國民黨各級民代一起為完成立委選舉參選登記的縣議員游顥（左4）加油、打氣。（記者謝介裕攝）

南投縣長許淑華（左5）與國民黨各級民代一起為完成立委選舉參選登記的縣議員游顥（左4）加油、打氣。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍白幕僚互鬥！凌濤開轟黃珊珊：恐毀民眾黨誠信
2023/11/20 14:01

藍白幕僚互鬥！凌濤開轟黃珊珊：恐毀民眾黨誠信
藍白合僵局 綠批鬧劇 藍籲自立
2023/11/19 05:30

藍白合僵局 綠批鬧劇 藍籲自立

60歲男星大談老少戀寵嫩妻 驚人竟靠這關鍵
南投民眾黨議員簡千翔送許淑華「陰陽圖」 盼藍白協商有成果
2023/10/30 11:19

南投民眾黨議員簡千翔送許淑華「陰陽圖」 盼藍白協商有成果
藍白一次會鬧僵 許淑華：盼二次會簡化程序儘快舉行
2023/10/16 14:11

藍白一次會鬧僵 許淑華：盼二次會簡化程序儘快舉行

最後倒數！三陽汰舊換新現省23,800
南投縣今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播