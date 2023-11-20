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日月潭猴群出沒「裝腔作勢」嚇人 「3不」原則防人猴衝突

日管處豎立警示牌提醒民眾小心猴、蛇、蜂出沒情形。（資料照，記者謝介裕攝）

日管處豎立警示牌提醒民眾小心猴、蛇、蜂出沒情形。（資料照，記者謝介裕攝）

2023/11/20 08:40

〔記者謝介裕／南投報導〕「好多猴子...」，今日一早有民眾前往水蛙頭步道散步晨運，並遊賞湖光山色美景之際，途中突然出現許多獼猴在步道護欄上攀爬、嬉戲，其中有部分獼猴還試圖裝腔作勢嚇人，但未能如願後，自己反而趕緊閃避竄入樹叢逃離現場，也再度凸顯「猴害」問題，尤其，日月潭是國際景點，不管是台灣民眾或外國友人，萬一因人猴衝突受傷，後果不堪設想，不容日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）等閒視之。

「水蛙頭步道」座落於日月潭大竹湖和伊達邵之間，全長約500公尺，不僅沿線環境優美，同時也是聯繫著名景點「九蛙疊像」的要道，以致不管是平日或假日總吸引許多遊客前來攬勝。

今日陳姓男子與友人也是慕名前來，起初僅1、2隻猴子在步道旁嬉戲，也不以為意，但之後有愈來愈多的獼猴跑出來，有的還張牙或發出怒吼聲響，一副裝腔作勢的模樣，令人有些畏懼，因此，陳男與友人基於安全考量，最後仍選擇折返，以確保安全。

日管處指出，日月潭水陸生態豐富，原本在野外看到台灣獼猴的身影，並不足為奇，不過，疫情嚴峻時期，因遊客減少，致棲息在日月潭的台灣獼猴數量似乎有激增之勢，且活動範圍也從昔日人煙稀少的山區，陸續往山下移動到自行車道、步道一帶，意味與人活動產生的重疊區域也愈來愈多。

因此，日管處除了在獼猴易出現地點豎牌警示外，也再度呼籲民眾一定要遵守不碰觸、不傷害、不餵食等「3不」原則，才可望將人猴可能發生的衝突機率降至最低，進而讓自己生命財產安全有更好的保障。

日月潭「水蛙頭步道」護欄上出現許多猴群出沒嬉戲。（圖由民眾提供）

日月潭「水蛙頭步道」護欄上出現許多猴群出沒嬉戲。（圖由民眾提供）

日月潭「水蛙頭步道」護欄上的猴子在嬉戲過程中，還會時不時發出恕吼聲，更凸顯「猴害」問題，值得重視。（圖由民眾提供）

日月潭「水蛙頭步道」護欄上的猴子在嬉戲過程中，還會時不時發出恕吼聲，更凸顯「猴害」問題，值得重視。（圖由民眾提供）

日月潭「水蛙頭步道」護欄上的猴子在嬉戲過程中，還時不時對遊客作出瞪眼恫嚇的動作。（圖由民眾提供）

日月潭「水蛙頭步道」護欄上的猴子在嬉戲過程中，還時不時對遊客作出瞪眼恫嚇的動作。（圖由民眾提供）

日月潭「水蛙頭步道」護欄上出現許多猴群出沒嬉戲。（圖由民眾提供）

日月潭「水蛙頭步道」護欄上出現許多猴群出沒嬉戲。（圖由民眾提供）

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