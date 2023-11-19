合歡山停車場遊客「開電音趴」 網友諷：「猴子」一早就上山

停進合歡山停車場的遊客將汽車音響開得震天價響，周邊的汽機車遊客都感覺地也搖了起來。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」臉書社團）

2023/11/19 16:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕立冬後第一波冷氣團報到，合歡山今天再度湧入大批遊客，其中以清晨最誇張，因停車場爆滿加上違停造成塞車，而有找到車位的遊客，有人將車內電子音樂放得震天價響，「中橫路況交通資訊站」臉書社團小編PO出影片，網友回應熱烈，有人說，誤以為廟會遶境到山上，也有人說，猴子一早就上山，有形的無形的都被嗨醒了。

合歡山從17日開始一連3天都是遊客爆多，昨天、今天因是周休假日，開車和騎機車的遊客有志一同都在凌晨就摸黑上山，台14甲線合歡山路段從凌晨就開始塞車，會塞車主要是停車場客滿，車子在場外排隊，加上有遊客違停在路邊，武嶺路段曾出現雙線道只剩一個車道寬的情況。警方一早就開始整頓交通，勸離違停者，找不到車主的便開單告發。

運氣不好的四處找停車位，而停進停車場的遊客，有人就在停車場開電音趴，車內音響開到最大，電子音樂的貝斯極強，在場遊客都被了一跳，還以為發生地震。

有人將影片傳給「中橫路況交通資訊站」臉書社團小編，請他幫忙呼籲勸導一下，小編以一慣幽默手法後製一段短片配上字幕PO上臉書，提醒遊客要聽音樂可以，但不要影響停車場出入動線，也不要聲量大到彷彿天地都跟著搖起來。請愛音樂的遊客戴上耳機來聽，音量要開到多大都不會有人干涉。

網友們看到該影片後熱烈分享並留言回應，有多名網友說「猴子都跑到山上了！」，也有網友回應「有形、無形的都被搖起來了」、「還以為是廟會遶境到山上」，有人建議「別部車放佛經來跟他尬一下」，有網友則認為，「國家公園應有噪音管制，主管單位應該對此舉開罰」。

有遊客在停車場內開電音趴，連機車騎士都跟著搖起來。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」臉書社團）

合歡山上武嶺段19日清晨就湧入大批汽機車，造成大塞車。（圖擷自「中橫路況交通資訊站「」臉書社團）

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