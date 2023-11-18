立冬後首波冷氣團合歡山湧入遊客 各種違停警忙開單

立冬後首波冷氣團報到，合歡山上的停車場大客滿，周轉率低的情況下，遊客很難等到停車格空出來。（民眾提供）

2023/11/18 15:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕立冬後首波大陸冷氣團報到，合歡山今天湧入很多等看霜雪的遊客，雖低溫但濕度極低，無緣看到透明冰世界，有遊客凌晨就上山，但山上車位一位難求，等了2、3個小時仍等不到，也有人圖方便，出現各式違停，警方勸離外，也忙告發取締。

首波大陸冷氣團讓合歡山溫度直直落，很多人賭運氣上山，更多人從合歡山即時影像觀測山上景致變化，因上線的網友太多，最熱門的武嶺亭即時影像中午前即無法連線，網友哀號「重要時刻卻看不到武嶺亭鏡頭君的高清影像！」

合歡山凌晨溫度極低，但因濕度極低，並未有冰霜包覆植物等景致，但陽光青山和雲海的美景，讓遊客驚呼「美翻了」。合歡山上停車場的車格原本就不多，大批遊客湧上山後，凌晨就停車場客滿，有從彰化縣遊客凌晨3點半就上山等停車位，等了2、3個小時仍在排隊，希望主管單位能開放停車邊，不然停車場周轉率低，耗再多時間也等不到停車位。

由於台14甲線合歡山路段路幅小，有些路段連雙向會車就要小心，路邊一違停，即會影響行車，因此警方若及時看到有車主違停，就會火速勸離，找不到車主的即拍照開單告發取締。因找不到停車位，出現各種違停情況，有人在畫紅線的路邊停放，有人則把車子停在人行道，也有人停在中巴停車格，均遭仁愛警分局或國家公園警察隊拍照開單。

合歡山莊停車場早早就客滿，有遊客車子停在停車場的人行道上，警方拍照開單。（民眾提供）

合歡山上遊客湧現，有人找不到停車位就違停在台14甲線畫有紅線的路邊。（民眾提供）

網友爭看合歡山武嶺裐的即時影像，該支鏡頭君影像中午前就無法連線。（圖擷自交通部公路局）

找不到小客車停車位，有遊客索性把轎車停在中巴停車格。（民眾提供）

立冬後首波冷氣團報到，合歡山上出現美麗雲海。（民眾提供）

即使沒有冰霜美景，但合歡山上藍天青山美景仍十分吸引人。（民眾提供）

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