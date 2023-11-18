南投雙龍健行嗨玩原鄉 縣府：除非地方同意才會委外經營

參與南投縣信義鄉雙龍健行活動的民眾，莫不被眼前雙龍瀑布美景及磅礡的氣勢吸引。（記者謝介裕攝）

2023/11/18 13:27

〔記者謝介裕／南投報導〕不受冷氣團影響，南投健行節「遊3龍」活動，繼竹山瑞龍瀑布後，今日第2場次在信義原鄉雙龍瀑布園區登場，吸引近千位民眾參加，使得園區委外經營議題，更備受外界注目，縣府強調，除非獲得信義公所及部落支持同意，不然，不管再如何困難，縣府也不會輕言捨棄直營改由委外招商經營。

信義鄉雙龍瀑布園區最大亮點七彩吊橋，全長近350公尺，繼去年榮獲第23屆國家建築金獎公共建設優質獎後，今年又榮獲「公共建築景觀類建築園冶獎」，以致民眾參與健行活動也更加踴躍。

今日上午8時，與會民眾在雙龍國小完成報到手續後，便朝園區出發，僅見雙龍七彩吊橋橫跨壯闊山谷，民眾沿步道上橋隨即被翠綠的山巒、優美的瀑布吸引，也將橋面與深谷之間高達110公尺的落差恐懼感拋到腦後，令首次造訪的民眾度過刺激又過癮的體驗。

南投縣政府觀光處長陳志賢表示，南投縣是全台唯一不靠海的行政區，加上因高山跌宕起伏而擁有許多觀光資源，也才闢建雙龍瀑布園區，但單憑縣府一己之力，在經營方面的確有力不從心之處，因此計劃比照竹山瑞龍瀑布園區模式推動委外經營，引進外來企業力量協助，但強調，事前一定會與信義公所及部落召開座談會，絕不會違反民意而為。

此外，今晚南投溫泉季系列活動也將於信義鄉東埔溫泉區登場，縣府也籲請民眾在白天健行親近山林，吸收瀑布的負離子、芬多精後，晚上可轉往東埔參加溫泉季活動，尤在冷氣團到來之際泡湯，相信會有一番更迷人、舒暢的滋味。

南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋環境優美，令參與健行活動的民眾印象深刻。（記者謝介裕攝）

南投縣政府觀光處長陳志賢（左1）在路旁揮手歡迎參與信義鄉雙龍健行活動的民眾。（記者謝介裕攝）

南投縣信義鄉雙龍健行活動展開後，參與民眾一起開心合照。（記者謝介裕攝）

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