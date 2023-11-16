為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

彩色光束激射嚇壞觀星人 清境小瑞士花園水舞聚光燈拆了

日前民眾前往清境農場觀星，卻被激射天際的光束嚇到。（圖擷自「台灣星空守護聯盟」）

日前民眾前往清境農場觀星，卻被激射天際的光束嚇到。（圖擷自「台灣星空守護聯盟」）

2023/11/16 16:20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境農場積極推動觀星旅遊，但日前有天文迷赴清境欣賞美麗星空，卻被激射天際的彩色光束驚呆，經了解是清境小瑞士花園新規劃裝設的水舞設施，其中的聚光投射燈運作所致，反映縣府後立即會勘，業者從善如流，決定聚光投射燈整組拆除，也統一調降其他聲光亮度、音量，兼顧觀光與觀星。

海拔約1800公尺的仁愛鄉清境農場，雖不在合歡山暗空公園內，但有方便的交通與食宿條件，近幾年也加強推動觀星旅遊，透過產官學界合作，進行公、私有燈具亮度、方向調整，觀光業者也共同簽署「星空友善公約」，夜間關閉不必要的光源，希望減少光害，再提升觀星品質。

但日前有民眾分享朋友到清境觀星的「驚」驗，突然多道彩色光束激射天際，照亮周邊的夜空，照片PO上網路引起議論，網友認為強烈光束與友善星空背道而馳，不該出現這樣的景觀，也驚動縣府「天文專業顧問團長」劉志安實地了解，經查是清境小瑞士花園正在測試新安裝的水舞設備，其中的聚光投射燈所致。

劉志安也PO文指出，縣府觀光處接獲其反映後立即安排會勘協調，經過與業者溝通後，決定將聚光投射燈整組拆除，讓光害問題迅速獲得解決，也令天文迷鬆了一口氣。

清境農場副場長王仁助表示，委外經營的清境小瑞士花園，其中的水舞表演已多年未更新，今年度業者則是斥資進行改善，豐富夜間遊程也讓購票入園遊客觀賞，目前相關設備還在測試階段，針對光束影響星空，業者已經立即拆除聚光投射燈，也從善如流再統一調降其他燈具亮度，以及音樂的音量，儘量以適合園區人員觀賞為主，維持周邊觀星與住宿品質。

仁愛鄉清境農場小瑞士花園，目前進行水舞設施更新。（圖擷自「台灣星空守護聯盟」）

仁愛鄉清境農場小瑞士花園，目前進行水舞設施更新。（圖擷自「台灣星空守護聯盟」）

目前仍在測試的清境小瑞士花園水舞設施，經反映會影響觀星，業者立即拆除整組聚光投射燈，同時調降其他燈具亮度。（民眾提供）

目前仍在測試的清境小瑞士花園水舞設施，經反映會影響觀星，業者立即拆除整組聚光投射燈，同時調降其他燈具亮度。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
清境農場舉辦「國慶同樂會」 名字有這2字的送限量小禮物
2023/10/06 12:42

清境農場舉辦「國慶同樂會」 名字有這2字的送限量小禮物
獵戶座流星雨 22日前後極大期
2023/10/04 05:30

獵戶座流星雨 22日前後極大期

高鐵線上旅展優惠飯店、租車、等免費送！
錯過要再等2年！今年唯一可見月食10月底登場
2023/10/03 12:28

錯過要再等2年！今年唯一可見月食10月底登場
全株有毒！清境小瑞士花園停車場大花曼陀羅盛開
2023/08/30 09:31

全株有毒！清境小瑞士花園停車場大花曼陀羅盛開

邁向淨零 台新金摘5大獎
南投縣今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播