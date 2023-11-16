彩色光束激射嚇壞觀星人 清境小瑞士花園水舞聚光燈拆了

日前民眾前往清境農場觀星，卻被激射天際的光束嚇到。（圖擷自「台灣星空守護聯盟」）

2023/11/16 16:20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境農場積極推動觀星旅遊，但日前有天文迷赴清境欣賞美麗星空，卻被激射天際的彩色光束驚呆，經了解是清境小瑞士花園新規劃裝設的水舞設施，其中的聚光投射燈運作所致，反映縣府後立即會勘，業者從善如流，決定聚光投射燈整組拆除，也統一調降其他聲光亮度、音量，兼顧觀光與觀星。

海拔約1800公尺的仁愛鄉清境農場，雖不在合歡山暗空公園內，但有方便的交通與食宿條件，近幾年也加強推動觀星旅遊，透過產官學界合作，進行公、私有燈具亮度、方向調整，觀光業者也共同簽署「星空友善公約」，夜間關閉不必要的光源，希望減少光害，再提升觀星品質。

但日前有民眾分享朋友到清境觀星的「驚」驗，突然多道彩色光束激射天際，照亮周邊的夜空，照片PO上網路引起議論，網友認為強烈光束與友善星空背道而馳，不該出現這樣的景觀，也驚動縣府「天文專業顧問團長」劉志安實地了解，經查是清境小瑞士花園正在測試新安裝的水舞設備，其中的聚光投射燈所致。

劉志安也PO文指出，縣府觀光處接獲其反映後立即安排會勘協調，經過與業者溝通後，決定將聚光投射燈整組拆除，讓光害問題迅速獲得解決，也令天文迷鬆了一口氣。

清境農場副場長王仁助表示，委外經營的清境小瑞士花園，其中的水舞表演已多年未更新，今年度業者則是斥資進行改善，豐富夜間遊程也讓購票入園遊客觀賞，目前相關設備還在測試階段，針對光束影響星空，業者已經立即拆除聚光投射燈，也從善如流再統一調降其他燈具亮度，以及音樂的音量，儘量以適合園區人員觀賞為主，維持周邊觀星與住宿品質。

仁愛鄉清境農場小瑞士花園，目前進行水舞設施更新。（圖擷自「台灣星空守護聯盟」）

目前仍在測試的清境小瑞士花園水舞設施，經反映會影響觀星，業者立即拆除整組聚光投射燈，同時調降其他燈具亮度。（民眾提供）

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