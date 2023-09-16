能高越嶺道西段10月開放？ 林業署9/23給答案

8月初卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，熱門登山路線能高越嶺道西段也是多處坍方落石與路基流失，目前仍在封閉搶修。（資料照，擷取自臉書「天池山莊大小事」）

2023/09/16 16:39

〔記者佟振國／南投報導〕時序入秋，進入登山旺季，但熱門登山路線能高越嶺道西段受8月初卡努颱風重創已封閉1個半月，許多山友關切10月能否重新開放？林業署南投分署說，目前登山步道及聯外道路仍在搶修中，能否如期在10月開放，訂9月23日於「天池山莊訂房系統」及臉書社團「天池山莊大小事」對外公布。

8月初卡努颱風重創仁愛鄉，能高越嶺道西段多處路段坍方落石、路基流失，聯外道路台14線屯原路段也有5處路基流失，最長近百公尺，考量災後復建恐需要不少時間，以及人員安全，能高越嶺道西段及天池山莊封閉禁止人員進入。

時序入秋，天氣逐漸穩定，每年10、11月是登山黃金期，許多山友打電話到林業署南投分署，或是上臉書粉絲頁「天池山莊大小事詢問步道能否趕在10月開放登山。

但是能高越嶺道屯原登山口起0.1到0.3K大部分路基流失，損害嚴重，0.5K到雲海保線所最少有10多處坍方，還有1座鐵橋橋墩移位橋面傾斜、1座木橋及3處路基流失，台14線屯原路段94K到98K也有多處路基流失，目前林業署南投分署以及公路單位都還在搶修，能高越嶺西段步道及天池山莊10月是否開放，會在9月23日天池山莊訂房系統及社團公布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法