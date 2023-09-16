南投縣衛生局稽查市售蛋品 未見巴西進口蛋

南投縣衛生局人員稽查市售蛋品，未見巴西進口蛋。（南投縣衛生局提供）

2023/09/16 15:37

〔記者張協昇／南投報導〕針對報載台農蛋品有限公司販售的巴西進口洗選蛋產品效期標示錯誤，南投縣政府衛生局主動前往轄內量販店、四大超市業者、賣場及市場零售業實地查訪，累計查核共計20家次，販售架上皆未見巴西蛋品，另查核蛋類產品標示皆符合食品安全衛生管理法相關規定，衛生局將持續查驗市售蛋等食品，維護消費者食品安全。

此外，台灣地處亞熱帶區，氣候高溫潮濕，以酸辣風味與濃郁香料口感刺激食慾的東南亞料理也成為受歡迎美食，為維護消費者食用即食食品衛生安全，衛生局也啟動東南亞即食食品稽查專案，針對縣內東南亞餐飲業者進行越南法國麵包等食品查核及抽驗，結果均符合規定，同時輔導即食食品業者做好產品衛生安全，及落實衛生自主管理，以免違規受罰。

衛生局長陳南松表示，食品及相關產品標示有效日期，應依據實際製造日期起算或原食品材料有效日期進行標示，如有標示不實，違反食品安全衛生管理法第28條規定，可處4萬元至400萬元罰鍰，違規產品則須依食安法第52條規定應限期回收改正，改正前不得繼續販售，屆期未遵行者將沒入銷毀，民眾選購時須認清食品中文標示，切勿購買來路不明的商品，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽衛生局服務專線049- 2231994。

南投縣衛生局人員稽查東南亞食品及原料。（南投縣衛生局提供）

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