林業保育署建構國土生態綠網 跨界合作生態保育

林業保育署南投分署執行國土生態綠網計畫，完成貓羅溪支流段等6條保育軸帶關注物種等資訊建置。（林業保育署南投分署提供）

2023/09/16 10:13

〔記者張協昇／南投報導〕農業部林業及自然保育署南投分署，為了讓相關單位更深入了解國土生態綠網，落實生態保育，最近舉辦「國土綠網小學堂」教育訓練活動，邀請經濟部水利署、交通部公路總局、農業部農村發展及水土保持分署，以及地方政府共11個政府單位，針對國土綠網發展所面臨的問題進行交流，並介紹南投分署區域綠網建置了6條保育軸帶等推動現況，與會人員還實際操作今年5月上線的國土生態綠網藍圖圖臺，了解該圖臺的應用方向。

台灣國土生態議題近幾年來逐漸受到重視，由於土地開發利用導致山脈和海岸生態系統被分割，生物多樣性逐漸減少，許多生物因缺少連接的棲息環境而面臨滅絕風險。為了解決此問題，農業部林業及自然保育署於2018年5月展開「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，鏈結中央山脈和海岸生態系統，創造動物通道，並於國土生態綠網內的聚落和農業區推動友善生態環境造林，形成生態廊道。

此計畫透過點、線、面的串連，保護里山和里海的生物和文化多樣性，打造淺山和海岸的「生活、生產、生態」地景，實現人與自然的和諧共生，建立「森、川、里、海」的國土生態綠色網絡，讓台灣的生態系統更加健全。

林業保育署南投分署也從該年投入經費和人力，進行國土綠網的執行計畫，經盤點轄區內位於南投縣、彰化縣、雲林縣及部分台中市範圍內溪流、丘陵、海岸等多樣態的生態環境後，完成烏溪流域中上游、貓羅溪支流段、中寮埔里淺山農地、八卦山淺山森林、濁水溪流域、斗六丘陵淺山農地及彰雲海岸濕地等6條保育軸帶及關鍵棲地、關注物種空間資訊建置。

惟國土生態綠網的建立並不只是林業保育署南投分署一個單位能夠獨立完成，需要與交通、水利、公共工程、縣市政府等不同專業和單位進行跨域合作，才能構建完整的西部生態綠網藍圖，因此舉辦此次教育訓練活動，使相關單位更加了解其業務範圍內的工作項目與國土生態綠網的關聯性，並透過實際操作國土生態綠網藍圖圖臺，讓各單位能夠參考更多元的生態資料，精進生態保育成效。

林業保育署南投分署分署長李政賢表示，國土生態綠網的建置策略與推動現況及與跨部會機關的合作機制的建立，將有助於實現全台淺山地區的生態保育，透過合作與交流，相信台灣的國土生態綠網將能夠更加健全，讓生物和人類共同繁榮發展。

林業保育署南投分署執行國土生態綠網計畫，八卦山淺山森林區域為紫斑蝶遷徙的重要廊道。（林業保育署南投分署提供）

農業部林業保育署南投分署舉辦「國土綠網小學堂」教育訓練活動，跨界合作生態保育。（林業保育署南投分署提供）

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