為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

汗顏！日人埔里Long Stay 每天虎頭山晨運撿垃圾

虎頭山新蓋好的停車場，常有民眾一停車，垃圾、菸蒂也直接落地，佐藤史朗每天一到虎頭山就拿夾子、桶子開始撿垃圾。（記者佟振國攝）

虎頭山新蓋好的停車場，常有民眾一停車，垃圾、菸蒂也直接落地，佐藤史朗每天一到虎頭山就拿夾子、桶子開始撿垃圾。（記者佟振國攝）

2023/09/16 09:19

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮知名景點虎頭山，每天早、晚都有民眾前往運動、賞景，但亂丟垃圾、髒亂問題始終無法解決，已來埔里Long Stay逾達14年的日本爺爺佐藤史朗，每天到虎頭山晨運，仍不忘自備鐵夾、桶子，一一將地上的垃圾、菸蒂撿起，不認識他的民眾拍下PO網，再度引起網友議論，感歎虎頭山這些年的改變不小，唯一不變的是公德心沒提升。

埔里虎頭山有「台灣之心」美譽，也是全台知名的飛行傘運動場地，以及在地觀賞夜景的好去處，透過日月潭國家風景區範圍擴大，也將虎頭山正式納入，並連同地理中心碑，展開包括步道、公廁、停車場、觀景平台等多項硬體設施整建，但人們亂丟垃圾、菸蒂的壞習慣卻還是多年不變。

最近剛搬回埔里居住的鄉親在臉書社團PO文，「非常感謝這一位日本人來台居住，每天在虎頭山上拿著小桶子撿拾垃圾、菸蒂，非常的謝謝他。」還附上他認真撿垃圾的照片。

其實這位今年已78歲的日本爺爺佐藤史朗來自日本千葉，當初埔里力推外籍人士前來Long Stay時就到埔里體驗，愛上埔里的氣候、水質及人情味，一住就是14年，每年中有大半年的時間都在埔里居住生活，已把埔里當成他第二個家，只要在埔里，佐藤爺爺每天清晨都會到虎頭山運動、看風景，但就是看不慣垃圾、菸蒂太多，抵達虎頭山的第一件事就是拿著夾子、桶子撿垃圾、菸蒂，就這樣撿了14年，公所為此也曾公開表揚他。

曾有一起在虎頭山晨運的民眾透露，佐藤爺爺以前也有抽菸，但見他都隨身自備1個小盒子，每次抽完就將菸蒂放回盒子，絕不會亂丟，否則菸蒂落地，真的難看又難撿，而菸蒂的有害物質，更對環境安全造成傷害。

網友則是留言大歎「台灣人丟，日本人撿！」、「該思考一下怎麼撿了10幾年還是撿不完？」、「公德心一點都沒提升」、「垃圾桶就在旁邊，為什麼還要丟地上？」、「真的太丟臉了」。

在埔里Long Stay的日本爺爺佐藤史朗，每天到虎頭山晨運不忘撿垃圾維護環境，再度被民眾拍下PO網感謝。（圖擷自臉書社團「埔里人通通＋進來」）

在埔里Long Stay的日本爺爺佐藤史朗，每天到虎頭山晨運不忘撿垃圾維護環境，再度被民眾拍下PO網感謝。（圖擷自臉書社團「埔里人通通＋進來」）

虎頭山觀景平台，經常垃圾、菸蒂遍地。（記者佟振國攝）

虎頭山觀景平台，經常垃圾、菸蒂遍地。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
60歲黑手博士 洪行春逼自己成功
2023/09/03 05:30

60歲黑手博士 洪行春逼自己成功
苗栗通霄虎頭山植栽存活率低挨批 鎮公所要求廠商確實維護
2023/08/28 17:28

苗栗通霄虎頭山植栽存活率低挨批 鎮公所要求廠商確實維護

瞄準竹科外溢新豐市心 「森祐本善」登場
3月中才燒近26小時 桃園虎頭山會稽垃圾掩埋場又失火
2023/05/17 17:13

3月中才燒近26小時 桃園虎頭山會稽垃圾掩埋場又失火
桃園虎頭山垃圾場悶燒 鄭運鵬：建議周邊住戶緊閉門窗
2023/03/14 12:00

桃園虎頭山垃圾場悶燒 鄭運鵬：建議周邊住戶緊閉門窗

年過40擔心老人味 醫師建議：穿上它
桃園虎頭山垃圾掩埋場凌晨又燒 熊熊火光直竄天際
2023/03/14 06:03

桃園虎頭山垃圾掩埋場凌晨又燒 熊熊火光直竄天際
南投縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播