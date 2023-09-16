汗顏！日人埔里Long Stay 每天虎頭山晨運撿垃圾

虎頭山新蓋好的停車場，常有民眾一停車，垃圾、菸蒂也直接落地，佐藤史朗每天一到虎頭山就拿夾子、桶子開始撿垃圾。（記者佟振國攝）

2023/09/16 09:19

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮知名景點虎頭山，每天早、晚都有民眾前往運動、賞景，但亂丟垃圾、髒亂問題始終無法解決，已來埔里Long Stay逾達14年的日本爺爺佐藤史朗，每天到虎頭山晨運，仍不忘自備鐵夾、桶子，一一將地上的垃圾、菸蒂撿起，不認識他的民眾拍下PO網，再度引起網友議論，感歎虎頭山這些年的改變不小，唯一不變的是公德心沒提升。

埔里虎頭山有「台灣之心」美譽，也是全台知名的飛行傘運動場地，以及在地觀賞夜景的好去處，透過日月潭國家風景區範圍擴大，也將虎頭山正式納入，並連同地理中心碑，展開包括步道、公廁、停車場、觀景平台等多項硬體設施整建，但人們亂丟垃圾、菸蒂的壞習慣卻還是多年不變。

最近剛搬回埔里居住的鄉親在臉書社團PO文，「非常感謝這一位日本人來台居住，每天在虎頭山上拿著小桶子撿拾垃圾、菸蒂，非常的謝謝他。」還附上他認真撿垃圾的照片。

其實這位今年已78歲的日本爺爺佐藤史朗來自日本千葉，當初埔里力推外籍人士前來Long Stay時就到埔里體驗，愛上埔里的氣候、水質及人情味，一住就是14年，每年中有大半年的時間都在埔里居住生活，已把埔里當成他第二個家，只要在埔里，佐藤爺爺每天清晨都會到虎頭山運動、看風景，但就是看不慣垃圾、菸蒂太多，抵達虎頭山的第一件事就是拿著夾子、桶子撿垃圾、菸蒂，就這樣撿了14年，公所為此也曾公開表揚他。

曾有一起在虎頭山晨運的民眾透露，佐藤爺爺以前也有抽菸，但見他都隨身自備1個小盒子，每次抽完就將菸蒂放回盒子，絕不會亂丟，否則菸蒂落地，真的難看又難撿，而菸蒂的有害物質，更對環境安全造成傷害。

網友則是留言大歎「台灣人丟，日本人撿！」、「該思考一下怎麼撿了10幾年還是撿不完？」、「公德心一點都沒提升」、「垃圾桶就在旁邊，為什麼還要丟地上？」、「真的太丟臉了」。

在埔里Long Stay的日本爺爺佐藤史朗，每天到虎頭山晨運不忘撿垃圾維護環境，再度被民眾拍下PO網感謝。（圖擷自臉書社團「埔里人通通＋進來」）

虎頭山觀景平台，經常垃圾、菸蒂遍地。（記者佟振國攝）

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