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南投縣新聞處長蔡明志斜槓人生 曾是補教數學老師

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志，是許多重要法案的幕後起草人。（南投縣政府提供）

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志，是許多重要法案的幕後起草人。（南投縣政府提供）

2023/09/16 08:05

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府新聞及行政處長蔡明志，最近經常在媒體曝光，稱職扮演縣府發言人角色，擁有法學博士學歷的他，曾擔任過10位立委的助理及國會辦公室主任，除嫻熟立法院議事運作及預算審查外，更是許多重要法案的幕後起草人，曾在多所大學兼課的蔡明志，早年還是補教界數學老師。

現年53歲的蔡明志，畢業於輔大法律系，後來又取得台灣大學法學碩士及文化大學法學博士，在立法院服務27年期間，擔任過10位立委助理及國會辦公室主任，與中央各部會及媒體關係良好，加上擁有法律長才，南投縣長許淑華10多年前剛選上立委，即邀他擔任國會辦公室主任，許淑華擔任立委期間提出的許多重要法律修正案，如洗錢防制法、道路交通管理處罰條例，以及眷村文化保存及發展條例等，即都由他一手草擬。

蔡明志擔任許淑華國會辦公室主任期間，在銘傳大學及警察專科學校兼任助理教授，教授民法、商事法概論及刑法等科目，空餘常投書媒體，被延攬到南投縣政府的小內閣後，也就近在暨南國際大學講授人際關係與行政倫理。但許多人不知道，蔡明志除了有法律專長外，在數理方面也很有天份，早年曾是北部知名升大學補習班的數學老師，專教三角函數。

蔡明志雖是首次擔任行政官員，且負責對外發言工作，但上任8個多月以來，與各界互動良好，應對得宜，遇到需要縣府回應的新聞事件，因熟悉各單位政策及公務體系運作，經常自行撰寫新聞稿，且處理速度明快，稱職扮演好縣政「化妝師」角色，令人耳目一新。

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志，與參訪縣府學生合影留念。（南投縣政府提供）

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志，與參訪縣府學生合影留念。（南投縣政府提供）

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