為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

替幫郭台銘拚連署 南投議長何勝豐選定草屯站點

郭台銘（左）獨立參選，南投縣議長何勝豐（右）表示會努力幫郭連署，儘管國民黨籍鄉鎮市長不敢出面協助，但還是會盡力。（資料照，記者陳鳳麗攝）

郭台銘（左）獨立參選，南投縣議長何勝豐（右）表示會努力幫郭連署，儘管國民黨籍鄉鎮市長不敢出面協助，但還是會盡力。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2023/09/15 20:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕郭台銘獨立參選總統連署作業將從下週展開，率先退出國民黨力挺郭台銘的南投縣議長何勝豐，挑起南投縣連署的重任，將在草屯、南投、埔里、竹山等市鎮設連署站，其中草屯鎮動作最快，不僅地點定案，且在17日將舉行連署總部成立大會，地方已透過群組號召鄉親參加，為連署活動先行暖場。

郭台銘獨立參選總統19日起到11月2日受理連署書件，率先全國退出國民黨力挺郭台銘的南投縣議會議長何勝豐，在確定郭台銘要獨立參選後，已將南投縣連署份數設定3萬份起跳，4萬份則為理想目標。

何勝豐在縣內草屯、南投、埔里、竹山等4大鎮市尋覓地點設連署站，其中草屯鎮連署站地點確定，選在草屯市區博愛路上，為了讓支持者動起來，17日（週日）將在該地點，舉辦連署總部成立大會，成立大會有園遊會攤位，提供美食和親子遊戲，會中並與人在外地的郭台銘視訊連線。

何勝豐表示，17日當天不在南投縣，因此無法參加成立大會，委由草屯鎮代會主席陳文忠幫忙，而這場成立大會之後，該地點就是草屯連署站，而其他3鎮市的連署站也很快會設立並公布。而將來這4個連署站會有郭辦派人員進駐，專責受理工作。

何勝豐說，因自己退出國民黨，縣內的黨籍鄉鎮市長大多不敢出面協助，少了鄉鎮市長的幫忙，連署行動一定會受影響，只是「頭已經洗了」，既然答應郭董要幫忙連署就要說到做到，會盡力讓連署份數達到設定的目標。

郭台銘獨立參選總統連署作業即將展開，草屯地點己決定設在草屯鎮博愛路，且17日將在該處舉辦連署總部成立大會，現場會以園遊會方式呈現。（記者陳鳳麗攝）

郭台銘獨立參選總統連署作業即將展開，草屯地點己決定設在草屯鎮博愛路，且17日將在該處舉辦連署總部成立大會，現場會以園遊會方式呈現。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賴佩霞參選辭演舞台劇 《蘑菇》被迫取消殃及劇團 網罵翻
2023/09/15 19:47

賴佩霞參選辭演舞台劇 《蘑菇》被迫取消殃及劇團 網罵翻
郭台銘擬9/17遞交連署申請 先在6都佈設大型連署站點
2023/09/15 18:08

郭台銘擬9/17遞交連署申請 先在6都佈設大型連署站點

瞄準竹科外溢新豐市心 「森祐本善」登場
賴佩霞哈佛學歷恐難登選舉公報 黃士修：不列就不列
2023/09/15 18:06

賴佩霞哈佛學歷恐難登選舉公報 黃士修：不列就不列
賴佩霞來得及放棄美國籍？ AIT發言人：時程可能長達6個月
2023/09/15 17:23

賴佩霞來得及放棄美國籍？ AIT發言人：時程可能長達6個月

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
南投縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播