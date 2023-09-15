替幫郭台銘拚連署 南投議長何勝豐選定草屯站點

郭台銘（左）獨立參選，南投縣議長何勝豐（右）表示會努力幫郭連署，儘管國民黨籍鄉鎮市長不敢出面協助，但還是會盡力。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2023/09/15 20:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕郭台銘獨立參選總統連署作業將從下週展開，率先退出國民黨力挺郭台銘的南投縣議長何勝豐，挑起南投縣連署的重任，將在草屯、南投、埔里、竹山等市鎮設連署站，其中草屯鎮動作最快，不僅地點定案，且在17日將舉行連署總部成立大會，地方已透過群組號召鄉親參加，為連署活動先行暖場。

郭台銘獨立參選總統19日起到11月2日受理連署書件，率先全國退出國民黨力挺郭台銘的南投縣議會議長何勝豐，在確定郭台銘要獨立參選後，已將南投縣連署份數設定3萬份起跳，4萬份則為理想目標。

何勝豐在縣內草屯、南投、埔里、竹山等4大鎮市尋覓地點設連署站，其中草屯鎮連署站地點確定，選在草屯市區博愛路上，為了讓支持者動起來，17日（週日）將在該地點，舉辦連署總部成立大會，成立大會有園遊會攤位，提供美食和親子遊戲，會中並與人在外地的郭台銘視訊連線。

何勝豐表示，17日當天不在南投縣，因此無法參加成立大會，委由草屯鎮代會主席陳文忠幫忙，而這場成立大會之後，該地點就是草屯連署站，而其他3鎮市的連署站也很快會設立並公布。而將來這4個連署站會有郭辦派人員進駐，專責受理工作。

何勝豐說，因自己退出國民黨，縣內的黨籍鄉鎮市長大多不敢出面協助，少了鄉鎮市長的幫忙，連署行動一定會受影響，只是「頭已經洗了」，既然答應郭董要幫忙連署就要說到做到，會盡力讓連署份數達到設定的目標。

郭台銘獨立參選總統連署作業即將展開，草屯地點己決定設在草屯鎮博愛路，且17日將在該處舉辦連署總部成立大會，現場會以園遊會方式呈現。（記者陳鳳麗攝）

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