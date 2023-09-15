日月潭萬人泳渡9/24登場 吸引33國2萬4636人

日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，9月24日登場。（資料照）

2023/09/15 17:00

〔記者張協昇／南投報導〕2023日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，24日即將登場，南投縣政府15日下午召開記者會宣布今年共有1935個隊伍、2萬4636人參與泳渡活動，包括來自33個國家的317名外國泳士，以及身障泳士195人，由於這是疫後再度開放外國人士參加，預估期間將吸引國內外游泳愛好者及眷屬遊客約近5萬人造訪南投，期帶動南投觀光旅遊產業發展。

南投縣副縣長王瑞德表示，今年日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，在泳渡活動前一天即23日先舉辦第9屆日月潭公開水域游泳錦標賽，選手成績將作為中華泳協選拔國手參加亞洲盃、世界馬拉松游泳賽及亞奧運會依據，另今年也再度辦理SUP立式划槳競賽，共有34名好手參賽，24日泳渡活動當天清晨則照例在水社碼頭施放1萬條曲腰魚苗（俗稱總統魚），象徵水庫生態源源不絕。

南投縣政府表示，為確保泳渡活動泳客安全，今年縣府也邀請中華民國潛水救難協會等單位負責水上水下救生任務，並有竹山秀傳醫院等多家醫院組成的醫療團負責醫護，同時申請空中勤務總隊直升機及及消防署特種搜救隊待命，另今年再次聘請大騰安全管理顧問公司負責大會人流管制工作，建構陸、海、空聯合安全維護計畫，透過各單位共同合作，讓每位泳客都能平安順利完成泳渡活動。

2023日月潭國際萬人泳渡活動24日登場，南投縣政府15日宣布共2萬4636人參與泳渡活動。（記者張協昇攝）

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