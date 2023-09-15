串聯車埕、水里鐵馬中繼站 台電明潭綠能休憩園區啟用

日月潭車埕遊憩區周邊，台電明潭電廠設置綠能休憩園區，將作為車埕至水里的自行車道中繼站，供居民與遊客休憩使用，左為電廠廠長張天瑞，右為水里鄉長葉銘豐。（記者劉濱銓攝）

2023/09/15 17:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭車埕遊憩區今年6月開通串聯水里水岸自行車道的延伸路段，讓往來單車族不再與汽機車爭道，其中自行車道途經台電明潭電廠大灣光電園區，台電便在此處中繼站設置綠能休憩園區，今正式對外開放，不僅供遊客停留休息，還能透過園區陳列的水力電廠退役零件，認識日月潭水力抽蓄發電是「全台最大儲能電池」，並運用園區內設置太陽能板，自給自足照明電力，落實能源轉型與節能減碳。

台電表示，位在車埕遊憩區旁的台電大灣光電園區，早期是開闢明潭電廠棄置土方的場所，2019年配合政府能源轉型，便改為設置太陽能光電園區，去年共發115萬度電，可供320戶使用1年（以每戶每月用電300度計），並在一旁的制高點，設置綠能休憩園區，提供單車遊客休憩使用。

園區內呼應綠能主題，設有6塊太陽能板發電，可供園區照明使用，並將電廠退役水力發電機組零件，陳列並設置解說牌，例如水輪機的「動輪」，以及利用高壓電塔常見絕緣體「礙子」，將其廢物利用製成休憩座椅的椅腳，盼使整個園區更具綠能與電廠特色。

台電說，日月潭除是觀光湖泊，也是水力抽蓄電廠，白天利用太陽能發電的剩餘電力，將潭區下游電廠水庫的水抽回日月潭儲存，將可發電的水資源「儲能」在潭區，成為全台最大「水電池」，並盼綠能休憩園區除供居民、遊客使用，也可成為當地最佳的綠能科普園地。

台電明潭電廠在車埕周邊設置綠能休憩園區，園內陳列水力電廠發電機組的「動輪」零件。（記者劉濱銓攝）

台電明潭電廠在車埕周邊設置綠能休憩園區，園內陳列高壓電塔絕緣體「礙子」，並廢物利用製成休憩座椅的椅腳。（記者劉濱銓攝）

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