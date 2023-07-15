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    首頁　>　南投縣

    吳子嘉轟傲慢「民眾黨爛黨跨不過濁水溪」 柯文哲回應了

    被美麗島電子報董事長吳子嘉怒批傲慢，訊息不回，還說民眾黨勢力跨不過濁水溪，柯文哲今天為民眾黨草屯辦公室揭牌後回應。（記者陳鳳麗攝）

    被美麗島電子報董事長吳子嘉怒批傲慢，訊息不回，還說民眾黨勢力跨不過濁水溪，柯文哲今天為民眾黨草屯辦公室揭牌後回應。（記者陳鳳麗攝）

    2023/07/15 17:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉取消董事長開講高雄場次，怒批民眾黨總統參選人柯文哲傲慢不回訊息，民眾黨爛黨，勢力跨不過濁水溪。柯文哲今天（15日）回應，每天LINE訊息太多，至今還有5萬條未讀，他承認民眾黨在南部支持度較低，會加強到南部宣傳。

    柯文哲今天下午在南投縣草屯鎮舉行粉絲見面會，演講前先到陳府將軍廟參香，再到民眾黨草屯辦公室揭牌。接受媒體聯訪。

    對於吳子嘉的批評，柯文哲回應，理論上，談話性節目的問題和答案都設定好，還要先花時間彩排和對稿，自己受訪無法照心意回答，那就拿稿子出來唸就好。而吳文嘉說他不回LINE訊息，事實上，每天的訊息實在太多，現在還有5萬條沒有讀，何況邀約都由祕書處彙整後再安排，無法都安排。

    柯文哲說，承認民眾黨在北部支持度較高，南部支持度較低，這是很正常的，因為不可能喊個一、二、三，就全部的人都是他的支持者，會加強到南部宣傳把影響力向南擴展。

    至於侯友宜民調第三，侯本人認為是因提名太晚，柯文哲則說，侯友宜和韓國瑜的情況很像，提名前民調很高，提名後就一直掉，因為行政首長要做的工作很多，若去選舉，把行政團隊帶走，政府效率就會出問題，而效率不佳的話題就會逐漸傳到全國。

    柯文哲（前排左3）由該黨南投縣議員簡千翔等人陪同，到草屯鎮南埔陳府將軍廟參香。（記者陳鳳麗攝）

    柯文哲（前排左3）由該黨南投縣議員簡千翔等人陪同，到草屯鎮南埔陳府將軍廟參香。（記者陳鳳麗攝）

    柯文哲（左2）為民眾黨草屯辦事處牌。（記者陳鳳麗攝）

    柯文哲（左2）為民眾黨草屯辦事處牌。（記者陳鳳麗攝）

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