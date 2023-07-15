官民「手作工法」整修步道 日月潭「侏儸紀公園」添友善生態賣點

林務局南投林區管理處結合志工以「手作工法」方式，在不破壞自然生態環境下，就魚池鄉澀水森林步道進行改善情形。（記者謝介裕攝）

2023/07/15 15:05

〔記者謝介裕／南投報導〕林務局南投林區管理處今日結合魚池鄉澀水社區、台灣千里步道協會，在日月潭澀水森林步道展開「手作步道工作假期」活動，吸引60多名愛好生態的志工參與，並考量在地氣候、地質、生態特性，以「手作工法」方式修築並改善步道，讓完工後的步道，不僅更安全、美觀，也讓宣揚友善自然生態環境的理念又往前跨出一大步。

南投縣魚池鄉緊鄰日月潭的「澀水森林步道」，全長約3公里，從澀水社區信仰中心金天宮起點，來到末端的水上瀑布源頭山域，海拔高度也從500公尺一路攀升至800公尺左右，沿途除有豐富的濕地生態及瀑布美景以外，台灣桫欏、蛇木、鬼桫欏等蕨類，一棵比一棵巨大，又充滿原始的景觀，更是一絕，而有「侏儸紀公園」美譽。

隨著疫情持續和緩，為凸顯園區特色，繼打造約3公尺高度的「竹暴龍」後，今日林務局與社區志工們也特別針對步道易滑倒、凹凸不平等路段，作為主要改善重點，一整天下來，雖然滿身泥巴還有汗臭味，惟志工說，自己不但體驗了手作步道的樂趣，同時也提升步道遊憩品質，覺得付出的時間及汗水也都值得。

林務局南投林區管理處指出，「手作步道」係近年國際間興起的綠色運動，其精神是瞭解先民文化、在地生態及傳統工法智慧，順應在地找出與環境共存的路線與工法，尤其，此步道內還有豐富多元的蕨類資源，其中「伊藤氏原始觀音座蓮」及「台灣原始觀音座蓮」都是台灣特有種且數量稀少，在該局、水沙連社大及社區等相關單位及人員齊心努力下，目前也已成功復育30多株小苗，期盼將來澀水森林步道不只是供民眾療癒體驗的步道，也能成為蕨類的諾亞方舟，讓更多遊客體驗並瞭解生態的意義。

林務局南投林區管理處結合志工以「手作工法」方式，在不破壞自然生態環境下，就魚池鄉澀水森林步道進行改善情形。（記者謝介裕攝）

南投縣魚池鄉澀水森林步道密布巨大蕨類，而有「侏儸紀公園」美譽。（圖由民眾陳秋坤提供）

南投縣魚池鄉「侏儸紀公園」濕地生態豐富，且環境優美。（圖由民眾陳秋坤提供）

南投縣魚池鄉「侏儸紀公園」內的「竹暴龍」，栩栩如生，是園區一大亮點。（圖由民眾陳秋坤提供）

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