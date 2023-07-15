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    首頁　>　南投縣

    日月潭「魚虎」偷襲總統魚未果！擱淺漁排快被「蒸熟」

    日月潭「惡霸」魚虎被捕後，往往還會露出滿嘴利牙試圖反撲。（資料照，記者謝介裕攝）

    日月潭「惡霸」魚虎被捕後，往往還會露出滿嘴利牙試圖反撲。（資料照，記者謝介裕攝）

    2023/07/15 07:23

    〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭昨（14日）再傳5隻成年魚虎群偷襲俗稱「總統魚」的曲腰魚復育養殖場事件，其中有1隻魚虎為突破箱網設施，疑似用力過猛而不慎離開水面「擱淺」在漁排上，養殖場人員下午3點左右發現時，赫見此「擱淺」魚虎不但已無生命氣息，且身體也幾乎被高溫蒸熟了，艷陽毒辣程度，令人咋舌！

    生性兇猛的外來種「魚虎」，學名稱為「小盾鱧」，成魚體長可超過1公尺、重達20公斤，入侵日月潭水庫後，曲腰魚及奇力魚、潭蝦等台灣本土魚蝦的生存空間飽受威脅，所以有「潭中惡霸、生態殺手」之稱。

    賴姓漁民遂響應南投縣政府及日月潭區漁會復育計畫，透過箱網養殖進行總統魚復育工作，不過，之前養殖場曾慘遭魚虎「屠殺式」襲擊，導致池內不時可見曲腰魚斷了頭或缺了身體、尾巴等殘骸景象，賴姓漁民便著手加強防護設施，比照針織模式交叉鋪設雙層漁網，縮小網子之間的縫隙，此次才未讓魚虎得逞。

    不過，令漁民感到匪夷所思的是，此隻「擱淺」在漁排上的魚虎，疑因在艷陽高照的高溫下曝曬太久，致整個魚身竟然被曬熟了，雖說是自作自受，但天氣之炎熱可見一斑。

    尤其，日月潭水庫目前呈現滿水位狀態，在太陽照射下，彷彿變成大鍋爐，還不時可見太陽像「荷包蛋」般的倒映景象，加上折射原理，日月潭漁民及遊艇業者表示，體感溫度往往比一般環境多出攝氏3至5度不等，因此提醒前來遊玩的民眾一定要做好防曬工作，以免中暑影響健康及遊興。

    日月潭「惡霸」魚虎偷襲曲腰魚養殖場未果，「擱淺」在漁排上整個魚身幾乎被太陽曬熟了。（圖由民眾提供）

    日月潭「惡霸」魚虎偷襲曲腰魚養殖場未果，「擱淺」在漁排上整個魚身幾乎被太陽曬熟了。（圖由民眾提供）

    日月潭「惡霸」魚虎偷襲曲腰魚養殖場未果，「擱淺」在漁排上整個魚身幾乎被太陽曬熟了。（圖由民眾提供）

    日月潭「惡霸」魚虎偷襲曲腰魚養殖場未果，「擱淺」在漁排上整個魚身幾乎被太陽曬熟了。（圖由民眾提供）

    日月潭俗稱「總統魚」的曲腰魚養殖場又傳魚虎群前來偷襲。（圖由民眾提供）

    日月潭俗稱「總統魚」的曲腰魚養殖場又傳魚虎群前來偷襲。（圖由民眾提供）

    炎炎夏日，日月潭不時可見艷陽像「荷包蛋」般在潭面倒映的景象。（記者謝介裕攝）

    炎炎夏日，日月潭不時可見艷陽像「荷包蛋」般在潭面倒映的景象。（記者謝介裕攝）

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