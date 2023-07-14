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    首頁　>　南投縣

    南投縣推免費借用碎枝機 草屯平林荔枝產區率先試辦

    草屯鎮平林里為荔枝、葡萄重要產區，目前黑葉荔枝產期結束，農民整理果園，大量修剪的枝葉在果園內有待處理。（記者佟振國攝）

    草屯鎮平林里為荔枝、葡萄重要產區，目前黑葉荔枝產期結束，農民整理果園，大量修剪的枝葉在果園內有待處理。（記者佟振國攝）

    2023/07/14 19:54

    〔記者佟振國／南投報導〕農業廢棄物處理不當易衍生環保問題，南投縣政府環保局今年添購農用碎枝機，可將修剪的枝葉粉碎處理，變成可循環利用資材，今天在盛產荔枝、葡萄的草屯鎮平林里舉行示範推廣，今後碎枝機將置於草屯農會，不但免費租借且提供運送服務，農民不必再冒著受罰風險棄置或焚燒枝葉。

    農業廢棄物處理棘手，但棄置或焚燒更嚴重危害環境，縣府環保局統計2017年縣內農業露天焚燒案多達1165件，近幾年環保局推動低碳農業，除了嚴格取締違法焚燒，也鼓勵農民將農業廢棄物妥善處理循環利用，去年露天焚燒案已降為560件。

    今年環保局也添購農用碎枝機，以草屯鎮為示範區，今天在平林里集會所舉行「低碳農業推廣－資材破碎再利用啟用」記者會，當地盛產荔枝、葡萄，每年產期結束，農民整理修剪果園，只要直徑10公分以內的枝葉、藤蔓都能被碎枝機處理，現場也進行操作示範，農民都十分心動，碎枝機將置於草屯農會，採免費借用，農民可向環保局、草屯農會預約申請使用。

    環保局長李易書表示，木材或樹枝經過粉碎處理加工成為木屑，減少體積並加速腐化，成為可循環再利用的資源，也避免污染環境，一舉數得。

    平林里長謝瑞棋表示，過去農民在荔枝收成後修剪枝葉，有人偷倒更有人偷燒，都是不被允許的行為，但租用碎枝機1天的費用就要4000元，現在縣府提供免費借用服務，真正符合農民需求。

    南投縣府環保局添購農用碎枝機，率先在草屯鎮示範推廣，免費供農民借用。（記者佟振國攝）

    南投縣府環保局添購農用碎枝機，率先在草屯鎮示範推廣，免費供農民借用。（記者佟振國攝）

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