日月潭除虎！ 「死亡泡泡」魚球團滅5200尾 6胖魚虎再落網

日月潭防治「惡霸」魚虎，除了電撈魚球，近日移除成魚也捕獲6尾胖魚虎。（民眾提供）

2023/07/14 17:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭「湖中惡霸」外來種魚虎，近期不僅南投縣政府展開電撈「死亡泡泡」魚虎球，日月潭區漁會防治人員也持續移除成魚，最近又有6條胖魚虎進帳，今年到7月中，已移除57尾成魚，本週電撈魚球再落網2100尾，總計目前魚球已團滅5200尾，之後將持續巡查防治，抑制魚虎數量。

協助電撈的人員表示，往年魚虎帶著幼魚「魚球」獵食，通常在7月中出現，今年則提早在7月初就有發現，電撈作業因此提前，本週在進行第2次電撈時，剛好發現一球約11公分大的魚虎幼魚，且這批魚球還算好電，不太會跑，最後順利電撈2100尾，加上之前縣府每次電撈都有1、2000尾，今年防治魚球算是有「好的開始」。

日月潭區漁會指出，最近移除成體魚虎再有6尾大魚落網，累計至今已捕獲57尾胖魚虎，電撈魚球則出動3次，結果分別為2100、1000，以及2100尾，累計達5200尾，成果頗豐。

潭區釣客「日月潭一等高」說，就此次電撈2100尾、體長約11公分的幼魚，研判是今年5、6月就孵出的小魚，至於這回電撈進行順利，不排除是成魚為「新手爸媽」較沒經驗，或是幼魚已長到一定程度，對防治人員失去戒心所致，但不論如何，都樂見政府與相關單位合作防治，才能維護潭區魚類多樣性與生態平衡。

日月潭防治「惡霸」魚虎，電撈俗稱「死亡泡泡」的魚虎球，最近落網2100尾，累計今年魚球已團滅5200尾。（「日月潭一等高」提供）

日月潭防治「惡霸」魚虎，電撈俗稱「死亡泡泡」的魚虎球，最近落網2100尾，體長都在11公分左右。（「日月潭一等高」提供）

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