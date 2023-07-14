草屯、埔里農水路舊損 立委羅美玲邀農水署會勘年底投入1800萬改善

立委羅美玲等人會勘南投縣草屯鎮北投新圳幹線有待整修的灌溉圳溝。（記者佟振國攝）

2023/07/14 16:57

〔記者佟振國／南投報導〕有鑑於南投縣草屯、埔里鎮的農水路設施老舊破損，影響農民灌溉與生計，立委羅美玲今與農委會農田水利署副署長林國華等人，會勘草屯龍泉圳、北投新圳及埔里水墻巷排水工程，計畫投入1830萬元，待年底2期稻作收成，即可配合水圳斷水施工，完工後可避免水圳滲漏，為農民留住更多珍貴水資源。

草屯鎮是南投縣最大的米倉，稻作面積約1300公頃，灌溉排水設施良莠攸關農民生計，中原、北投等里的灌溉圳溝不少已超過50年未修繕更新，立委羅美玲接獲農民陳情，今與農水署副署長林國華、農水署南投管理處副處長陳明儀等人，會勘龍泉圳北支線灌溉補給水路坪仔腳及隘寮溝排水，預估工程經費1452萬元，以及北投新圳幹線大圳新街分線及溪洲埤排水崁頂中排238萬元。

林國華表示，以北投新圳幹線為例，屬於早期農地重劃時所做的工程，外觀看起來是混凝土，但内部沒有鋼筋，使用時間也達50年，水泥老化與裂縫導致多處漏水，會儘快由南投管理處規劃設計，在年底2期稻作收割後即可施工。

羅美玲與縣議員蔡銘軒表示，農業灌溉排水攸關農民生計，近幾年氣候異常，草屯農民常因缺水影響耕作、收成而擔心，面對設備年久失修，更是苦不堪言，尤其在水資源更加珍貴的情形下，灌溉圳溝的改善以減少滲漏，留住更多的農業用水，對農民是一大助益。

羅美玲等人隨後再前往埔里鎮溪南里水墻巷會勘排水改善工程，工程經費140萬元，也將一併在年底前施工，改善當地遇雨易積水的老問題。

老舊圳溝使用逾50年，水泥內無施設鋼筋，容易龜裂滲漏，導致水資源浪費。（記者佟振國攝）

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