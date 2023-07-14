草屯、埔里農水路舊損 立委羅美玲邀農水署會勘年底投入1800萬改善
2023/07/14 16:57
〔記者佟振國／南投報導〕有鑑於南投縣草屯、埔里鎮的農水路設施老舊破損，影響農民灌溉與生計，立委羅美玲今與農委會農田水利署副署長林國華等人，會勘草屯龍泉圳、北投新圳及埔里水墻巷排水工程，計畫投入1830萬元，待年底2期稻作收成，即可配合水圳斷水施工，完工後可避免水圳滲漏，為農民留住更多珍貴水資源。
草屯鎮是南投縣最大的米倉，稻作面積約1300公頃，灌溉排水設施良莠攸關農民生計，中原、北投等里的灌溉圳溝不少已超過50年未修繕更新，立委羅美玲接獲農民陳情，今與農水署副署長林國華、農水署南投管理處副處長陳明儀等人，會勘龍泉圳北支線灌溉補給水路坪仔腳及隘寮溝排水，預估工程經費1452萬元，以及北投新圳幹線大圳新街分線及溪洲埤排水崁頂中排238萬元。
林國華表示，以北投新圳幹線為例，屬於早期農地重劃時所做的工程，外觀看起來是混凝土，但内部沒有鋼筋，使用時間也達50年，水泥老化與裂縫導致多處漏水，會儘快由南投管理處規劃設計，在年底2期稻作收割後即可施工。
羅美玲與縣議員蔡銘軒表示，農業灌溉排水攸關農民生計，近幾年氣候異常，草屯農民常因缺水影響耕作、收成而擔心，面對設備年久失修，更是苦不堪言，尤其在水資源更加珍貴的情形下，灌溉圳溝的改善以減少滲漏，留住更多的農業用水，對農民是一大助益。
羅美玲等人隨後再前往埔里鎮溪南里水墻巷會勘排水改善工程，工程經費140萬元，也將一併在年底前施工，改善當地遇雨易積水的老問題。