合歡山杜鵑花季交管期間 6路段開放路肩停車

合歡山今年高山杜鵑花季花況不佳，圖為合歡東峰少數盛開的玉山杜鵑。（記者張協昇攝）

2023/05/14 15:42

〔記者張協昇／南投報導〕交通部公路總局為維護交通安全與順暢，今年再度於合歡山杜鵑花季期間，實施交通管制，從台14甲線18k翠峰至41k大禹嶺路段實施高乘載管制，搭乘3人以上小客車才能通行，且於6處路段開放路肩停車，惟呼籲遊客勿在非開放路段路肩違規停車，以免受罰。

合歡山玉山杜鵑、紅毛杜鵑在每年4月至6月接力盛開，吸引許多遊客上山賞花，公路總局今年4月8日起至6月11日的例假日，每天上午6點至11點，於台14甲線18k翠峰至41k大禹嶺路段實施高乘載管制，期間大貨車以及未搭乘3人以上小客車禁止通行。

惟今年合歡山杜鵑花季，受乾旱少雨影響花況堪稱近幾年來最差，且有時假日天候不佳，遊客不若往年多，公路總局期間也因而兩度取消交管，惟在勞動節連假取消交管時路卻錯估形勢，因中部天氣晴朗，適合出遊，大量人車湧入，造成合歡山大塞車，本週也湧入不少遊客，公路總局因而提醒民眾，花季期間除非有劇烈天氣變化等特殊狀況，否則均會實施假日高乘載管制，以維持交通秩序，民眾駕車上山賞花、登山仍須載滿3人，並呼籲儘量利用大眾運輸系統及非假日上山賞花。

此外，花季期間，台14甲線合歡山公路也有6處路段路肩開放停車，包含29k+300至340右側、31k+620至640右側、32k+700至725右側、33k+100至130右側、35k+200至250右側、36k+300至325右側等，路旁會有開放路肩停車標示，但呼籲民眾由於合歡山公路多數路段路寬較窄，遊客千萬不要在非開放路段路肩違規停車，否則極易造成交通堵塞，警方也會加強取締開罰。

合歡山高山杜鵑花季持續到6月，公路總局呼籲民眾儘量利用非假日上山賞花，較有機會停到車位，圖為小風口停車場。（記者張協昇攝）

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