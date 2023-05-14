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    清境農場揭羔羊跪乳真相 真的只是為了營養與方便

    清境農場揭羔羊跪乳真相。（清境農場提供）

    清境農場揭羔羊跪乳真相。（清境農場提供）

    2023/05/14 14:41

    〔記者佟振國／南投報導〕「羊有跪乳之恩，鴉有反哺之義。」常用來籲人要感恩盡孝，但南投縣清境農場小編則是揭羔羊跪乳真相，一來是小羊體型較大，跪乳可方便喝到羊媽媽的奶水，二則是羊有4個胃，當小羊抬高頭吸奶，乳汁不會經過其他的胃，而直接進入第4個胃被消化吸收，得到最多的營養，雖無關孝道，但小編還是呼籲大家一定要孝順父母喔！

    今天是母親節，許多民眾會送媽媽美麗的花束、吃美食、送禮物，或帶媽媽觀光旅遊，好好放鬆一下，感謝辛勞偉大的媽媽，清境農場今天即湧入不少親子團客，欣賞最愛歡迎的綿羊秀，媽媽用餐還免費送消暑冰淇淋。

    清境農場臉書粉絲頁也PO出羊咩咩喝奶的溫馨畫面，盡責的農場小編則分享育羊小常識，雖然「羊有跪乳之恩」常傳為自然界美談，也常被用來籲人要感恩和孝親，但事實是羊的胃部生理構不同於其他單胃動物，羊有4個胃，當小羊抬高頭吸奶時，乳汁不會過第1、2、3個月，而是直接進入第4個胃被消化吸收，這樣能讓小羊吸收到乳汁內完整的免疫蛋白，獲得最多的營養。

    此外，小羊的體型大小也會影響喝奶的姿勢，所以羔羊跪乳，其實只是牠太大隻了，跪膝仰頭吸奶更方便又營養，雖然無關孝道，但農場小編還是呼籲大家要好好孝敬父母喔！

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