兒童安全日 12項居家安全檢測防兒童意外

明天是兒童安全日，民眾可仿效托育中心打造安全育兒居家環境，避免兒童意外發生。（記者張協昇攝）

2023/05/14 10:45

〔記者張協昇／南投報導〕明天5月15日是兒童安全日，依據衛生福利部統計處2021年嬰幼兒與兒童（1-14歲）死因統計，事故傷害高居第1位，除了車禍與溺水外，也包含居家事故，南投縣衛生局提供民眾包括地板防滑、傢俱防撞、窗戶防墜等12項居家安全檢測，打造安全居家育兒環境，避免兒童不幸意外事故發生。

南投縣衛生局指出，近日縣內簡姓年輕媽媽正在廚房煮飯，突然聽到客廳一聲巨響「砰！」，緊接著是2歲小孩哇哇大哭，媽媽嚇得趕緊跑去看，發現小孩跌落樓梯下，額頭腫一塊，原來是家中樓梯口未加裝柵杆，導致孩子不慎跌落。

衛生局表示，家是最安全的地方，民眾常因此放鬆警惕，致嬰幼兒事故傷害常常發生在家中，尤其是客廳兒童居家事故常見如跌墜落、壓砸傷、燒燙傷、異物梗塞、中毒等，因此育有6歲以下嬰幼兒的家庭，這階段的孩子對外界充滿好奇與探索，爸媽及主要照顧者必須多加提防，如果沒有用心打造育兒環境，一不注意可能會導致嚴重的事故傷害。

南投縣衛生局提供居家安全環境改善12項小撇步：1.桌上不放置桌巾，如有桌巾應使用重物（如玻璃）固定，使其不能隨意拉動。2.傢俱的尖角應以軟質護角包覆，也可使用不穿的衣服墊肩固定於桌角，以防止兒童碰撞到尖物。3.櫃子門應加鎖，也可用童軍繩或安全扣套入櫃子兩端的把手上，以防幼兒隨意拉扯而導致櫃子打開。4.不使用的插座應加護蓋，以防兒童玩弄而導致觸電。5.地面上的電線應用配線槽固定，也可使用耐熱的塑膠條或管，可將電線收納在其中並將其固定於牆角或柱子邊。6.可利用海綿地墊將其凹槽寬度作成比門板寬一些，使其能卡住避免門突然關上，並在中間穿上線並附上小吸盤，平日可貼在門板上以備不時之需。

7.可利用手機套、衛生紙袋或塑膠袋做為窗簾繩收納的袋子，將其固定於牆壁高處，使幼兒無法碰觸的地方。8.浴室內的物品架設置在兒童碰觸不到的地方。9.浴室地面全部鋪上防滑墊（或防滑貼紙），平時浴缸內不儲水並貼防滑片，以避免兒童滑倒，並隨時保持通風狀態。10.浴室內櫃角應加護角，或利用塑膠套包好，避免受傷。11.可利用樓梯口加裝防護柵欄，且扶手加裝木板，避免兒童攀爬。12.樓梯間扶手的尖角可用布纏繞綁緊，可達安全效果。

兒童常見意外事故預防方法。（圖由南投縣衛生局提供）

防止兒童意外的居家安全環境改善小撇步。（圖由南投縣衛生局提供）

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