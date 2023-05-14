無形文化資產埔里祈安三獻清醮年底登場 近10萬人共襄盛舉

埔里鎮祈安清醮法會已逾120年歷史，地方鄉親近10萬人參與，是重要的宗教盛事。（資料照，記者佟振國攝）

2023/05/14 10:04

〔記者佟振國／南投報導〕逾120年歷史的南投縣埔里鎮祈安清醮法會並列為無形文化資產，今年12月16日至18日（農曆11月4日至6日）將舉行「三獻清醮祭典」，醮務單位特別提早公佈時程，屆時將有埔里鎮與仁愛鄉南豐、大同村及移居外地鄉親近10萬人共同配合參與這項宗教盛事，也歡迎各地民眾前來體驗豐富的文化饗宴。

埔里鎮每隔12年即逢農曆子年舉辦祈安清醮法會，相隔3年農曆卯年再舉行祈安三獻祭典，祭儀才算圓滿，這項傳統宗教活動約起始於清朝庚子年（1900年），至2020年已有120年歷史，範圍涵蓋埔里全鎮及仁愛鄉南豐、大同村。

埔里祈安清醮法會的特色之一是民眾高度配合，往例家戶繳納丁口錢的比例高達7成5以上，在全國少見，以及全民茹素、封山禁水，甚至連已移居外地的鄉親也會配合遵循清醮相關規範，是地方重要的宗教盛事，也保留多項傳統民俗祭儀，經過地方積極爭取，已經列為南投縣的無形文化資產，共同致力保存。

今年底又將舉行癸卯年祈安三獻清醮，為12年一度的清醮盛會圓醮，由於是列為無形文化資產後的首次，相關籌辦工作更為慎重，醮務單位埔里恒吉宮媽祖廟也公佈祈安三獻時程，12月16日子時至18日子時為期3天，除了普渡拜拜，鄉親同步於這3天配合齋戒茹素與封山禁水。

恒吉宮媽祖廟表示，祈安三獻清醮已經選出總理、副總理、4大柱等建醮執事人員，組成「總理團」，負責醮務的籌設、推行、傳承等工作，恆吉宮媽祖廟擔任總壇綜理醮局，下設東、南、西、北4大柱醮壇及分壇，醮區含括埔里鎮全境33里及仁愛鄉大同、南豐2村，參與人數達10萬左右。

鎮長廖志城指出，公所也會配合三獻清醮舉辦一系列宗教文化活動，以及行銷在地農特產品、觀光產業，3年前有出書記錄祈安清醮活動，今年則會將相關醮務、祭儀進行數位化典藏，除加強文化傳承，也供對宗教文化有興趣的民眾參考。

埔里鎮每12年舉行祈安清醮，隔3年再舉行三獻清醮，已成為地方重要宗教文化活動。（資料照，記者佟振國攝）

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